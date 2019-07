Oggi è venerdì | ecco Vodafone Happy Friday | ecco i tre regali fra cui scegliere

Wimbledon 2019 - tutti gli italiani in campo Oggi (venerdì 5 luglio) : programma - orari e tv : Thomas Fabbiano a caccia di un sogno. Il tennista pugliese cerca di conquistare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un torneo dello Slam. Sull’erba di Wimbledon finora il nativo di San Giorgio Ionico è stato strepitoso con le vittorie su Stefanos Tsitsipas ed Ivo Karlovic e cercherà di ripetersi anche contro lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 37 del mondo, che si è aggiudicato in tre set l’unico precedente con ...

Coppa d’Africa 2019 - orari e programma delle partite di Oggi (venerdì 5 luglio). Come vederle in tv e streaming : Prima giornata di gare negli ottavi di finale della Coppa d’Africa di calcio 2019, in cui si decideranno le prime due ammesse tra le migliori otto del continente, attraverso partite che si preannunciano interessanti e ricche di spettacolo. Entrambe le gare si svolgeranno al Cairo, in Egitto, con Marocco e Benin che apriranno il programma, alle ore 18, mentre più tardi, alle 21, toccherà a Uganda e Senegal. Il programma di giornata: Ore 18 ...

Universiadi Napoli 2019 : tutti gli italiani in gara Oggi (venerdì 5 luglio). Il programma e gli orari : Le Universiadi propongono oggi, venerdì 5 luglio, la quarta giornata di gare e la seconda nella quale verranno assegnate medaglie: molti sport faranno il loro esordio nella manifestazione e quindi tanti saranno gli azzurri in gara, sia a livello individuale che negli sport di squadra. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi: 09:00 SCHERMA Spada maschile individuale – Eliminatorie (BUZZI Lorenzo CUOMO Valerio VISMARA Federico) 09:00 ...

Wimbledon 2019 - orari e programma di Oggi (venerdì 5 luglio) : ordine di gioco delle partite. Come vederle in tv e streaming : Quinta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, venerdì 5 luglio, si inizia il terzo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo il nostro Thomas Fabbiano cercherà il passaggio agli ottavi. I sedici incontri in programma oggi saranno trasmessi in diretta tv grazie a Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go, mentre OA Sport vi offrirà la consueta diretta live generale testuale in tempo reale oltre al live ...

Universiadi Napoli 2019 : programma - orari e tv di Oggi (venerdì 5 luglio). Come vederle in streaming : Quarta giornata di gare, seconda in cui verranno assegnate le medaglie alle Universiadi la rassegna entra nel vivo, tanti gli sport che apriranno oggi il loro programma e tantissime le medaglie che saranno assegnate. oggi, venerdì 5 luglio, alcune gare saranno trasmesse in diretta tv su Raidue e RaiSport+HD, in streaming su RaiPlay e Olympic Channel, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale in tempo reale di tutte le gare. Di seguito ...

Sport in tv Oggi (venerdì 5 luglio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi venerdì 5 luglio ci aspetta una ricca giornata di Sport con tantissimi eventi in programma. Si entra nel vivo a Wimbledon con i match di terzo turno, nuova giornata di gare a Napoli per le Universiadi, l’Italia affronta la Cina per qualificarsi alle semifinali della Nations League di volley, incomincia il lungo weekend per la MotoGP con le prove libere del GP di Germania mentre la Superbike è in scena in Gran Bretagna, da non perdere ...

Stasera in TV : i Film di Oggi venerdì 28 Giugno 2019 : Film Stasera in TV: Escobar, Operazione U.N.C.L.E., Una coppia modello, Blade Runner, Hostage, Reazione a catena, Amistad, Quella casa nel bosco.

Coppa America 2019 - orari e programma delle partite di Oggi (venerdì 28 giugno). Come vederle in tv e streaming : Iniziata la fase ad eliminazione diretta, dopo Brasile-Paraguay, giocata nella notte italiana appena trascorsa, tra la serata e la prossima notte si giocheranno altri due quarti di finale della 46ma Copa America di calcio: aprirà le danze Venezuela-Argentina alle ore 21.00, poi sarà la volta di Colombia-Cile all’1.00. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN, ma per quanto concerne la sfida tra venezuelani e sudAmericani, OA ...

Sport in tv Oggi (venerdì 28 giugno) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi venerdì 28 giugno si preannuncia davvero molto intenso per tutti gli appassionati di Sport, inizia un lunghissimo weekend caratterizzato da tantissimi eventi. MotoGP e F1 sotto i riflettori con le prove libere del GP d’Olanda e del GP d’Austria, proseguono gli European Games a Minsk, l’Italia tornerà in campo agli Europei di basket femminile per affrontare l’Ungheria, incominciano i Mondiali di beach volley. In ...

Stasera in TV : i Film di Oggi venerdì 21 Giugno 2019 : Film Stasera in TV: Changeling, Necropolis - La città dei morti, Battleship, All is Lost - Tutto è perduto, Walking on Sunshine, Hazzard, Salt.

Scherma - Europei 2019 Oggi : programma - orari e tv (venerdì 21 giugno). Tutti gli azzurri in gara : oggi (venerdì 21 giugno) si svolgerà la quinta giornata di gare degli Europei 2019 di Scherma a Düsseldorf (Germania). Continua il programma delle gare a squadre con altre due armi in pedana: spada maschile e fioretto femminile. I riflettori in casa Italia saranno puntati sul Dream Team, che punterà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre gli spadisti proveranno a confermarsi sul podio. Le finali saranno trasmesse in diretta tv ...

Nuoto - Settecolli 2019 Oggi : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara venerdì 21 giugno : Si dia inizio alle danze. A partire da oggi, nella stupenda piscina del Foro Italico in Roma, prenderà il via il 56° Trofeo Settecolli, tappa dell’innovativo circuito LEN Swimming Cup. Una manifestazione nella quale la Nazionale Italiana sarà al gran completo, per testarsi in vista dei Mondiali di Gwangju, in Corea del Sud, programmati dal 21 al 28 luglio. Quest’oggi vedremo, dunque, tanti protagonisti di spicco, confrontarsi con ...

Coppa America 2019 - orari e programma delle partite di Oggi (venerdì 21 giugno). Come vederle in tv e streaming : Nuova serata di gare in Brasile, dove è in corso l’edizione 2019 della Coppa America di calcio 2019, con la giornata odierna che vedrà disputarsi solamente un incontro, a partire dall’una di questa notte, quando il Cile di Arturo Vidal cercherà di chiudere il discorso qualificazione, fronteggiando l’Ecuador. SEGUI ECUADOR-CILE SU DAZN, CLICCA QUI PER ATTIVARE IL TUO MESE GRATUITO Tutte le sfide della Coppa America saranno ...

Calcio - Europei Under21 Oggi : orari delle partite - canali tv e streaming. Il programma di venerdì 21 giugno : Prosegue senza soluzione di continuità il campionato europeo Under 21 di Calcio 2019. Nella giornata odierna, infatti, tornerà in campo il Girone C per il secondo turno del raggruppamento. Si inizierà con Inghilterra-Romania alle ore 18.30 allo stadio Manuzzi di Cesena, mentre il match serale delle ore 21.00 metterà di fronte Francia e Croazia a San Marino. Sono in palio punti decisivi per quanto riguarda il passaggio del turno. Chi, dunque, si ...