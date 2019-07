Odg e Federazione della Stampa disertano gli Stati generali dell’Editoria Peccato!

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) La deontologia professionale deve passare necessariamente per la dignità dei giornalisti impegnati nella professione. Questo è quello che ho capito ieri durante la mia partecipazione all’ultimo incontro degli, il tavolo aperto dall’attuale governo sui temi che riguardano l’editoria, il giornalismo ed anche il cittadino. La crisi economica e i cambiamenti tecnologici stanno mettendo a dura prova e in discussione l’attività giornalistica. Questa crisi da un lato ha desertificato il giornalismo erodendo molti posti di lavoro e lo stato sociale del welfare legato al nostro mondo, dall’altra possiamo pensare a questa crisi come a un periodo di grandi opportunità che potrebbe addirittura dare una nuova spinta al settore. Una professione a due velocità l’una quella di chi ha tutto (contratti a tempo indeterminato, contributi Inpgi e Casagit e benefits aziendali), ...

