Notti toscane di mezza estate tra musica | cultura e gusto | invito aperto dalla Val

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) A tutto jazz, vino ein Toscana per sere ditutte da godere. Meditando su grandi artisti, mete storiche, soste stellate ed etichette premiate. Prima fra tutte Montalcino, magnifico borgo nel senese, a meno di due oreCapitale, che dall’alto dei suoi 564 metri domina i pregiati filari di Brunello e tutta la Val d’Orcia.L’abbinamento “vino-” è un grande classico dal successo garantito in ogni stagione ma sotto le stelle dell’acquista tutto un altro sapore. Tra gli eventi storici, intuizione pionieristica di un’azienda protagonista del suo territorio, è il Festival Jazz & Wine in Montalcino, edizione numero 22, sotto la direzione artistica di Paolo Rubei, promossoCastello Banfi, cantina storica dell’Italia del vino, in collaborazione con la famiglia Rubei ...

Freedomtripita1 : Sono diciannove le edizioni raggiunte dalle Notti dell’Archeologia toscane. Fino al 4 agosto oltre 200 eventi dedic… - CiaCecy : RT @intoscana: #NottidellArcheologia toscane Dal 29 giugno al 4 agosto oltre 200 eventi nei musei, aree e parchi archeologici della Toscana… - intoscana : #NottidellArcheologia toscane Dal 29 giugno al 4 agosto oltre 200 eventi nei musei, aree e parchi archeologici dell… -