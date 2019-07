Non funziona più Facebook Messenger su Windows Phone | l’unica soluzione | e WhatsApp?

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Doveva arrivare questo momento e così è stato:sunonpiù oramai da ieri 4 luglio. Sui device con sistema operativo mobile Microsoft appunto, l'applicazione di messaggistica del social network risulta inutilizzabile e restituisce un messaggio di errore che chiude le porte a non pochi utenti con device di questo tipo. Il supporto è concluso: questa è la motivazione che sta dietro il nonmento disu Window. In particolar modo, l'applicazione di messaggistica non sarà più rinnovata dagli sviluppatori per il sistema operativo Microsoft e per questo motivo ne sarà inibito l'utilizzo, una volta per tuttesunon può essere più in alcun modo utilizzato? C'è unae dunque un rimedio di certo meno pratico dell'app ma comunque plausibile a alla portata di tutti. In ...

matteosalvinimi : In Tunisia c'è la guerra? No. La SeaWatch vada lì, mica è una nave da crociera! Se prendi immigrati a bordo vai nel… - borghi_claudio : @ComSatyri @grazi2777 @fdragoni @MLP_officiel @Nigel_Farage Perché la democrazia funziona nello strano modo che fin… - borghi_claudio : @Elohim_tuo @ComSatyri @grazi2777 @fdragoni @MLP_officiel @Nigel_Farage Sempre offerto a tutti di entrare in Lega e… -