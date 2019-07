Nintendo cerca nuove figure per il seguito di The Legend of Zelda | Breath of the Wild

eurogamer

(Di venerdì 5 luglio 2019) Pur non essendo un titolo in dirittura d'arrivo, ildi Theofof theè stato senza dubbio uno dei titoli più attesi e chiacchierati fin dal suo annuncio (ed ovviamente continua ad esserlo).Come riportaLife, gli sviluppatori sono al momento alla ridi un paio diche lavoreranno al gioco, una di queste è un 3DCG designer che dovrà occuparsi dello sviluppo del terreno di gioco. Per farvi un esempio potete pensare ai vari dungeon che poi verranno affidati al level designer che implementerà il tutto con gli eventi del gioco. Naturalmente la presenza di questenon ci danno molte informazioni circa le caratteristiche del gioco, tuttavia le candidature saranno chiuse il 30 settembre 2019, per questo motivo chi pensava ad possibile pubblicazione nel 2019 (magari anche con un basso profilo) può mettersi il cuore in pace, in quanto ...

