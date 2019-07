Nel finale di Big Little Lies 2 sarà la perfetta Madeline a cedere? La trama degli ultimi

Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo : l’Italia brilla Nella quarta tappa - le azzurre dell’olimpico in finale per l’oro : Mauro Nespoli vola alla sfida per il bronzo e conquista un posto per le finali di Mosca, così come Sergio Pagni nel compound. Le azzurre dell’olimpico sono in finale per l’oro Il quarto posto con conquista del pass per Tokyo 2020 ai Mondiali, le tre medaglie ai Giochi Europei e ora la finale per il bronzo di Coppa del Mondo. L’estate di Mauro Nespoli è un successo continuo, oggi a Berlino durante la quarta tappa di World Cup, ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Cusinato in finale per un soffio nei 400 misti. Zuin e Ciampi ok nei 400 stile - al pari delle staffette. Doppietta cinese Nel metro femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 TUFFI – Dopo la prima serie in testa c’è lo spagnolo Arevalo Alcon Alberto 65.10, dietro il cinese Liu Chengming 63.00. Bene Gabriele Auber quinto 57.35 13.30 TUFFI – E’ appena iniziata la finale dal trampolino da 1 metro uomini. L’unico rappresentante azzurro è Auber 13.29 BASKET – In grossa difficoltà gli Stati Uniti al femminile, sotto 14-22 contro ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Cusinato in finale per un soffio nei 400 misti. Zuin e Ciampi ok nei 400 stile. Doppietta cinese Nel metro femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 TUFFI – Shoulin Song scalza all’ultimo tuffo Chunting Wu e vince la medaglia d’oro con 258.65 contro 256.30! Terzo posto per l’americana Daria Tabea Lenz, capace di scalzare proprio all’ultimo il duo messicano 12.28 TUFFI – Questa la siutuazione dopo l’ultima rotazione di tuffi: 1 CHN WU Chunting 200.40 (4) 2 CHN SONG Shoulin 199.85 (4) 0.55 3 ...

Softball - Europei 2019 : si chiude la seconda fase - Italia Nel girone finale insieme ad una strepitosa Gran Bretagna : Si è chiusa anche la seconda fase degli Europei di Softball 2019, che ad Ostrava (Repubblica Ceca) ha emesso i verdetti per quanto riguarda le sei qualificate al girone finale che assegnerà la medaglia d’oro. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di oggi. GRUPPO E: Grande prova di forza della Gran Bretagna, che conferma le sensazioni positive degli ultimi giorni e si impone 2-0 sulla Repubblica Ceca e 7-0 sulla Spagna. Entrambe le ...

Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo : l’Italia brilla a Berlino - sei azzurri ai sedicesimi di finale Nell’individuale : Buona giornata per gli arcieri azzurri alla quarta tappa di Coppa del Mondo di Berlino, in sei raggiungono i sedicesimi di finale nell’individuale La quarta tappa di World Cup sta per entrare nel vivo. Domani sono in programma tutti gli scontri diretti fino alle semifinali individuali e a squadre. l’Italia si presenterà sulla linea di Tiro oltre che con i terzetti con sei arcieri che hanno passato il turno nelle sfide di oggi, si ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Nel trap maschile De Filippis e Grazini in finale - Pellielo out per un soffio. Italia prima con record a squadre! : Mauro De Filippis conferma il primo posto in solitaria che già deteneva ieri dopo le prime tre serie di piattelli ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato e va in finale nel trap maschile con il dorsale numero uno: non sarà però il solo azzurro a sparare nella lotta per le medaglie, anche se il 124/125 del tiratore Italiano è ineguagliato. In seconda posizione, dopo lo shoot off con il kuwaitiano Khaled Almudhaf, c’è infatti Valerio Grazini, ...

Mondiale femminile - gli Stati Uniti confidano Nel recupero di Rapinoe per la finale : Mondiale femminile – Gli Usa sono volati in finale del Mondiale femminile battendo l’Inghilterra. Grande assente della gara la Rapinoe, che potrebbe recuperare per la finale. Il ct statunitense Jill Ellis ha spiegato che la decisione di lasciare la 33enne Rapinoe in panchina è stata presa per pura precauzione. “E’ solo un piccolo problema al bicipite femorale, oggi non era davvero in grado di andare oggi ma mi ...

Palio di Siena – Vince ‘Tale e Quale’ della contrada della Giraffa : beffata Nel finale la Chiocciola : La contrada della Giraffa Vince il Palio di Siena di luglio: il cavallo ‘Tale e Quale’, del fantino Giovanni Atzeni, supera in rimonta la Chiocciola Dopo 3 giri di inseguimento, proprio nel tratto finale, la contrada della Giraffa è riuscita ad aggiudicarsi il Palio di Siena. Il protagonista di giornata è ‘Tale e Quale’, castrone baio di 7 anni alla sua seconda presenza nella gara di Piazza del Campo, cavalcato dal fantino Giovanni Atzeni ...

Basket femminile - Europei 2019 : il Belgio soffre tantissimo - ma Nel finale batte la Slovenia : Trentanove minuti da incubo per il Belgio, che solo negli ultimi sessanta secondi scaccia via i fantasmi di una clamorosa eliminazione agli ottavi di finale degli Europei di Basket femminile. Alla fine le belghe vincono contro la Slovenia per 72-67 al termine di una partita pazzesca e che ha visto le slovene assaporare l’impresa fino alla fine, avendo anche per due volte il possesso non solo del pareggio, ma anche della ...

Cile-Perù - semifinale Copa America : pronostico mai scontato Nel Classico del Pacifico : La seconda semifinale di Copa America 2019 è Cile-Perù, un incontro sicuramente meno altisonante e blasonato di Brasile-Argentina, primo penultimo atto in tabellone, ma mai banale: nemmeno in amichevole mentre qui c’è in palio la finale di domenica sera nel mitico Maracanà di Rio de Janeiro. La partita è accompagnata da una forte rivalità che affonda le sue radici nel passato e va anche oltre il calcio, non a caso Cile-Perù è denominata dalla ...

Pallanuoto femminile - Torneo di Rotterdam 2019 : Olanda-Italia 12-12. Setterosa ripreso da Megens Nel finale : Arriva il primo pari dopo i due successi di ieri per il Setterosa nel Torneo di Rotterdam: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile nel primo pomeriggio odierno pareggia con le padrone di casa dell’Olanda per 12-12 restando in testa alla classifica di questo triangolare atipico, potendo così portare a casa la rassegna vincendo con la Spagna domani alle ore 10.30. Nella gara contro le olandesi si mettono in mostra Avegno e Garibotti, ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Austria 2019 : risultato e classifica gara. Vestappen vince - battuto Leclerc Nel finale. Vettel 4° : Max Verstappen ha vinto il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Red Bull è riuscito a imporsi al termine di un duello vibrante con Charles Leclerc che è scattato dalla pole position e ha sognato a lungo la vittoria, ma negli ultimi quattro giri ha subito il sorpasso dell’olandese e si è dovuto inchinare. La Ferrari rinvia ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, a completare il podio è stato ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. Marta Cavalli e Salvatore Cavallaro d’argento Nel ciclismo su pista e Nella boxe! Crescenzo e Maresca in semifinale Nel karate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 13.58 GINNASTICA ARTISTICA – L’armeno Vahagn Davtyan (14.766) sale al comando della classifica provvisoria nella finale degli anelli quando mancano soltanto Marco Lodadio e il turco Ibrahim Colak 13.56 ciclismo SU pista – La Gran Bretagna (36 punti) prende il largo nella Madison femminile, piuttosto distanti Olanda (20 punti) e Italia (15 ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. Argento Nell’inseguimento per Marta Cavalli! Crescenzo e Maresca in semifinale Nel karate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 12.50 GINNASTICA ARTISTICA – L’Ucraina si riprende subito la ribalta grazie al fuoriclasse Verniaiev che va in testa alla gara del cavallo con maniglie con 14.900 12.47 LOTTA – Nella categoria -87 kg bronzi per l’Ungheria con Lorincz che ha battuto 7-1 il croato Huklek e per la Polonia con Kulynycz che ha superato 7-1 il bielorusso ...