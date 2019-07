Napoli ritiro Dimaro 2019 | la lista dei convocati | presenti 11 azzurrini!

Real Madrid - James Rodriguez escluso dai convocati per il pre-ritiro : Napoli ad un passo : CALCIOMERCATO Napoli – James Rodriguez è stato escluso dalla lista dei convocati del Real Madrid per il pre ritiro stagionale: il Napoli è ormai ad un passo. Il colombiano è stato escluso alla pari di altri calciatori in odore di cessione come Borja Mayoral, Raúl de Tomás, Odegaard, Lucas Silva, Reguilón. escluso anche Theo Hernandez, in procinto di essere ufficializzato dal Milan. Nella lista non figurano Casemiro, Militao, Ceballos ...

L’obiettivo del Napoli è portare James a Dimaro l’ultima settimana di ritiro : Archiviata con successo la pratica Manolas, L’obiettivo più importante del Napoli è James Rodriguez. “Il chiodo fisso di Ancelotti e dei napoletani”, scrive il Corriere dello Sport. James “è un uomo copertina che in un clic catapulterà il Napoli in un mondo sconosciuto, quello delle grandi stelle capaci di realizzare numeri stratosferici anche senza il pallone. Marketing, sponsor, pubblicità, griffe”. Forse anche per questo, scrive il ...

Mattino : Il Napoli pronto a lanciare la campagna abbonamenti prima de ritiro : Si torna alla normalità per la prossima stagione, il Napoli è finalmente pronto a presentare la campagna abbonamenti per il campionato 2019/20. Secondo il Mattino si parte alla vigilia del ritiro di Dimaro, che si inizia sabato 6 luglio. Un ritorno importante per il club partenopeo, si aspetta adesso di capire quale sarà la risposta del pubblico che in più di un’occasione ha discusso le scelte di prezzo e di gestione dei biglietti del ...

Ritiro estivo Napoli : raduno il 6 luglio - doppia sfida con Barcellona tra le amichevoli : Il Napoli sarà nuovamente in Ritiro a Dimaro-Folgarida quest’anno. I ragazzi di Carlo Ancelotti si raduneranno nella località della Val di Sole il 6 luglio 2019. Qui effettueranno la preparazione fisica di pre-campionato fino al 26 luglio 2019. I tifosi azzurri, oltre a poter seguire gli allenamenti della loro squadra del cuore, avranno modo di incontrare i loro beniamini e assistere ad una serie di spettacoli. In programma, poi, ci saranno tre ...

Ufficiale – Il programma completo del ritiro estivo del Napoli : Pronto il programma Ufficiale per il ritiro del Napoli a Dimoro-Folgarida, ecco quanto pubblicato dalla società: Arriva un’altra splendida estate azzurra sotto il cielo della Val di Sole. Per il nono anno consecutivo il Napoli sarà in ritiro a Dimaro-Folgarida. La squadra di Ancelotti svolgerà la preparazione pre campionato dal 6 al 26 luglio in Trentino. Anche questa estate è previsto un programma ricco di appuntamenti di natura ...

Derby con il Benevento per l’amichevole durante il ritiro del Napoli : Il Corriere dello Sport svela oggi un’altra delle amichevoli estive del Napoli, dopo quella fissata contro il Liverpool per il 28 luglio che si giocherà a Edimburgo. La formazione di Ancelotti sfiderà il Benevento in un’amichevole durante il ritiro estivo a Dimaro-Folgarida. Le due squadre campane, infatti, vivranno il mese di luglio a pochi chilometri di distanza in quanto i sanniti saranno a Pinzolo. L'articolo Derby con il ...