(Di venerdì 5 luglio 2019) Apre domani 6 luglio il Nuovodi, in provincia di Trento. Tra ricostruzioni e reperti originali, è possibile muoversi in uno scenario che riporta il visitatore fino all'Età del Bronzo. All'interno suppellettili e oggetti preistorici, che raccontano come vivevano i nostri antenati.