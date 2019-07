Mourinho apre al ritorno in Italia | “E’ una possibilità”

lanotiziasportiva

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il tecnico portoghese ha parlato del suo futuro e non ha escluso di tornare inad allenare: “È una possibilità”.“powered by Goal”Il futuro di Joséè sempre più nebuloso. Dopo l’addio del dicembre scorso al Manchester United, il tecnico sembra non aver trovato una panchina per la prossima stagione. E si fa strada l’ipotesi delin.Intervistato a ‘Sky Sport’, il tecnico portoghese non ha escluso la possibilità di sedersi nuovamente su una panchina di Serie A.” Tornare in? Potrebbe essere una possibilità “.Il tecnico portoghese è stato intercettato a margine dell’incontro tra Nadal e Kyrgios a Wimbledon e ha parlato anche del tennista spagnolo: secondo lui, come ha raccontato alla ‘BBC’ sarebbe stato un grande calciatore. Nel 1996 infatti il tecnico conobbe lo zio Miguel Angel Nadal , ...

CorsivoCorrosiv : Girare coi crocifissi e poi non accogliere 50 disperati... È come Erode che dopo la strage degli innocenti apre asi… -