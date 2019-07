MotoGp | Valentino Rossi convocato in Race Direction per impeding | la clamorosa ammissione

MotoGp – Finalmente parole di ottimismo - le parole di Valentino Rossi al Sachsenring regalano un timido sorriso ai fan : Valentino Rossi positivo dopo la prima giornata di prove libere del Gp di Germania: le parole del Dottore Giornata tutto sommato positiva per Valentino Rossi oggi al Sachsenring: dopo una Fp1 col terzo tempo, il Dottore ha chiuso col decimo crono le seconde libere del Gp di Germania. Una prima giornata che dà fiducia al nove volte campione del mondo, dopo i tre zeri consecutivi in campionato. Alessandro La Rocca /LaPresse “Non male, ...

LIVE MotoGp - GP Germania 2019 in DIRETTA : prove libere 2. Valentino Rossi cerca conferme - tutti contro Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 – Classifica tempi prove libere 1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Si torna in pista al Sachsenring per la seconda sessione odierna, pomeriggio infuocato sul tracciato teutonico dove i piloti cercheranno la migliore messa a punto possibile sulla propria moto e proveranno a trovare ...

MotoGp - GP Germania 2019 : risultato e classifica prove libere 1. Quartararo in vetta davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Dovizioso 6° : Le prove libere 1 del GP di Germania, nono round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in archivio. Una sessione importante per andare a definire gli assetti e la messa a punto in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di sabato. Il francese Fabio Quartararo è stato il più veloce del turno con la sua Yamaha Petronas, vantando un vantaggio di 74 millesimi sulla Honda di Marc Marquez e di 574 su Valentino Rossi in ripresa. ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Germania 2019 : “L’obiettivo è essere veloci. Devo ritrovare il feeling con la Yamaha” : Valentino Rossi si approccia al nono round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato del Sachsenring (Germania), con la voglia di riscattare gli ultimi deludenti risultati. Il campione di Tavullia, reduce dal triplo “zero” del Mugello, di Barcellona e di Assen, deve assolutamente porre fine a questa tendenza negativa. Sul Ring c’è l’occasione per metterci una pietra sopra anche se i dubbi e le perplessità albergano ...

MotoGp – Valentino Rossi tra incertezze e difficoltà al Sachsenring : “feeling? Non è proprio quello il problema” : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Germania: le parole del Dottore dal Sachsenring Dopo tre zeri consecutivi, Valentino Rossi è pronto a lasciarsi alle spalle una grande delusione, a resettare tutto e tornare in sella alla sua M1 con fiducia e ottimismo per la gara di domenica al Sachsenring. E’ iniziato ufficialmente il weekend di gara del Gp di Germania: domani si scende in pista per le prime sessioni di prove ...

MotoGp - GP Germania 2019 : Marquez - il dominatore del Sachsenring. Dovizioso e Valentino Rossi : serve una magia : Neanche il tempo di realizzare cosa è successo ad Assen (Olanda), che è subito il momento di mettersi tuta e casco ben allacciato e pensare al GP di Germania 2019, nono round del Mondiale di MotoGP. Siamo al giro di boa della stagione. Un’annata in cui il marchio di Marc Marquez è particolarmente evidente. L’asso della Honda, reduce dal secondo posto della Cattedrale del Motociclismo, ha visto salire il proprio vantaggio nei ...

MotoGp – Dalla fiducia in Valentino Rossi agli incontri con le squadre di entrambi i piloti : le rivelazioni di Lin Jarvis : Lin Jarvis, la fiducia in Valentino Rossi e quegli incontri interni che hanno dato la svolta per Maverick Vinales: le parole del team director Yamaha I piloti della MotoGp sono pronti per sfidarsi in un nuovo appassionante appuntamento, il nono stagionale e l’ultimo prima della pausa estiva. Al Sachsenring Valentino Rossi va a caccia del riscatto dopo tre amarissimo zeri consecutivi, che non hanno però abbattuto il Dottore ed il suo ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Valentino Rossi e l’inevitabile trascorrere del tempo. Il “Dottore” dovrebbe smettere? : Valentino Rossi e l’inevitabile trascorrere del tempo. Il “Dottore” viene da tre “zero” consecutivi nel Mondiale 2019 di MotoGP e la vittoria di Assen (Olanda) del suo compagno di team Maverick Vinales, mentre lui finiva per le terre perdendo l’anteriore della sua M1, fa capire che non è un periodo molto positivo. Il nove volte iridato ha visto dunque prolungarsi il digiuno da vittorie. Sono passati infatti ...