MotoGp | Pecco Bagnaia salta le FP2 del Gp del Sachsenring | l’italiano trasportato in

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il pilota della Pramac è statoin ospedale dopo la caduta di questa mattina, avvenuta in curva 8 durante le FP1 del Gp delnon scenderà in pista questo pomeriggio per la seconda sessione di prove libere del Gp del, il pilota della Pramac infatti è statopresso l’ospedale di Chemnitz per via della caduta che lo ha visto protagonista nelle FP1. Alessandro La Rocca /LaPresse Il campione del mondo della Moto2 è scivolato in curva 8, subendo un duro colpo al collo e manifestando forti dolori dopo qualche ora dall’accaduto. Accompagnato in Clinica Mobile,è rimasto qualche minuto sotto osservazione, prima di esserein ospedale per sottoporsi ad una TAC a scopo precauzionale. Resta da capire dunque se il suo week-end proseguirà domani, oppure potrebbe già considerarsi concluso.L'articolo, ...

