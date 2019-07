MotoGp – Finalmente parole di ottimismo | le parole di Valentino Rossi al Sachsenring

Maverick Viñales MotoGp - GP Olanda 2019 : “Sto vivendo un sogno - finalmente un successo per la Yamaha” : Prima vittoria stagionale per la Yamaha e per Maverick Viñales, autore di una gara straordinaria in cui è riuscito a staccare un avversario dopo l’altro per poi arrivare in solitaria al traguardo del Gran Premio d’Olanda 2019, ottava tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota iberico è stato il più costante ad alti livelli nell’arco di tutto il fine settimana ed ha poi confermato le aspettative in gara nonostante alcune ...

Alex Rins MotoGp - GP Olanda 2019 : “Finalmente in prima fila! Domani avrò un ottimo passo gara” : Alex Rins è decisamente sorridente al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo, che è stato costretto a passare dalla Q1, dato che aveva fissato l’undicesimo tempo nel corso delle prove libere, ha dimostrato di essere assolutamente a suo agio sulla pista di Assen, con una Suzuki che risponde bene sulla Università della moto. Il pilota nativo di Barcellona ha chiuso al terzo posto il suo ...

MotoGp - finalmente un sorriso per Valentino Rossi : il Dottore svela importanti aggiornamenti sulla Yamaha : Il pesarese ha parlato in vista del pRossimo appuntamento di Assen, ultimo tracciato su cui è riuscito a vincere ormai nel lontano 2017 Sono trascorsi due anni esatti dall’ultimo successo di Valentino Rossi in MotoGp, il pilota della Yamaha infatti non sale sul gradino più alto del podio dal Gp di Assen del 2017. Alessandro La Rocca /LaPresse Proprio il tracciato olandese ospiterà questo week-end il Motomondiale, un’occasione ...

MotoGp – Finalmente il Mugello : le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Italia : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Italia: le parole del Dottore prima della weekend di gara del Mugello Uno degli appuntamenti più attesi della stagione di MotoGp è arrivato: domenica si corre il Gp d’Italia, sul circuito del Mugello. Occhi puntati sui piloti italiani, che davanti al loro pubblico vorranno far bene, ma Marc Marquez sarà sicuramente l’uomo da battere dopo la caduta dello scorso anno in ...

Danilo Petrucci - MotoGp GP Francia 2019 : “Finalmente una buona qualifica - ottima strategia con la squadra in condizioni difficili” : Le qualifiche del Gran Premio di Francia 2019 si sono disputate in condizioni molto complesse ed hanno visto prevalere il solito Marc Marquez davanti ad un trio di Ducati capeggiato da Danilo Petrucci. Il nativo di Terni classe 1990 è subito sceso in pista nel Q2 con gomme da bagnato ed è riuscito a stampare un tempo molto competitivo all’inizio del run prima del peggioramento delle condizioni atmosferiche. Per l’ex pilota di Ducati ...

MotoGp - il riscatto di Jorge Lorenzo : “finalmente siamo migliorati - è stato difficile trovare le motivazioni” : Il pilota spagnolo ha chiuso al quarto posto la seconda sessione di prove libere, esprimendo la propria soddisfazione per questo risultato Ottimi risultati per Jorge Lorenzo nelle prime due sessioni di prove libere a Le Mans, il pilota spagnolo ha chiuso al quarto posto le FP2 dimostrando di essere cresciuto rispetto a Jerez. AFP/LaPresse Una prestazione solida quella del maiorchino della Honda, che ai microfoni di Sky Sport MotoGp ha ...