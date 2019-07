MotoGp – Dovizioso rimane fiducioso dopo le Fp2 al Sachsenring | la rivelazione di Andrea

MotoGp - GP Germania 2019 : risultato e classifica prove libere 2. Marquez in testa - Dovizioso 9° - Valentino Rossi 10° : Marc Marquez ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda ha stampato un notevole 1:20.705 confermando di essere il grande favorito per la vittoria, lo spagnolo ha preceduto Alex Rins di 0.341 e Fabio Quartararo di 0.360. Attardati gli italiani: Andrea Dovizioso è nono appena davanti a Valentino Rossi che ha compiuto un passo indietro rispetto alla FP2. Di ...

MotoGp - GP Germania 2019 : risultato e classifica prove libere 1. Quartararo in vetta davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Dovizioso 6° : Le prove libere 1 del GP di Germania, nono round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in archivio. Una sessione importante per andare a definire gli assetti e la messa a punto in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di sabato. Il francese Fabio Quartararo è stato il più veloce del turno con la sua Yamaha Petronas, vantando un vantaggio di 74 millesimi sulla Honda di Marc Marquez e di 574 su Valentino Rossi in ripresa. ...

MotoGp – Ducati - Dall’Igna fa chiarezza : “oridini di scuderia fra Petrucci e Dovizioso? Vi svelo la verità” : Gigi Dall’Igna, Direttore Tecnico del team Ducati, fa chiarezza sui presunti ordini di scuderia dati ad Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Dopo la gara del Gp d’Olanda intorno alla Ducati erano iniziati a circolare diversi rumor su presunti ordini di scuderia secondo i quali a Petrucci sarebbe stato impedito di superare Dovizioso per non fargli prendere ulteriore distacco da Marc Marquez in classifica. Gigi Dall’Igna, ...

MotoGp – Il rinnovo di Petrucci e gli ordini di scuderia - Dovizioso sincero : “ad Assen momento frustrante per Danilo - ai giornalisti dico che…” : Dovizioso sempre sincero e senza peli sulla lingua: le parole del forlivese dopo il rinnovo di Petrucci con la Ducati I campioni delle MotoGp sono pronti per un nuovo appuntamento stagionale, il nono e l’ultimo prima della pausa estiva. Nel regno di Marc Marquez, al Sachsenring, dove lo spagnolo ha trionfato negli ultimi 9 anni, alla vigilia del Gp di Germania la Ducati ha annunciato il rinnovo di Danilo Petrucci, che sarà un pilota ...

MotoGp - GP Germania 2019 : Marquez - il dominatore del Sachsenring. Dovizioso e Valentino Rossi : serve una magia : Neanche il tempo di realizzare cosa è successo ad Assen (Olanda), che è subito il momento di mettersi tuta e casco ben allacciato e pensare al GP di Germania 2019, nono round del Mondiale di MotoGP. Siamo al giro di boa della stagione. Un’annata in cui il marchio di Marc Marquez è particolarmente evidente. L’asso della Honda, reduce dal secondo posto della Cattedrale del Motociclismo, ha visto salire il proprio vantaggio nei ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Germania 2019 : “Il circuito non ci favorisce - sarà difficile : ci aspetta una sfida” : Andrea Dovizioso è reduce dal quarto posto nel GP d’Olanda 2019, il forlivese non è riuscito a brillare ad Assen e ora si trova a 44 punti di distacco da Marc Marquez, leader del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati si sta preparando per il GP di Germania che andrà in scena nel weekend al Sachsenring, uno dei circuiti preferiti da Marquez che cercherà un’altra vittoria per allungare definitivamente in testa alla classifica ...

MotoGp – Dovizioso pessimista in vista del Sachsenring : “la pista non ci favorisce. Marquez - Yamaha e Suzuki davanti a noi” : Andrea Dovizioso guarda al Gp di Germania con una nota di pessimismo: il Sachsenring è un circuito che non sorride alle Ducati mentre favorisce Marquez e i principali avversari Dopo il quarto posto raccolto nel Gp di Assen, Andrea Dovizioso si prepara ad un’altra gara non proprio favorevole alla sua Ducati. Il Gp di Germania, storicamente, non è una pista che sorride alle rosse ma addirittura rischia di favorire ulteriormente Marquez ...

MotoGp - GP Germania 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso al Sachsenring. Tante difficoltà sul circuito di Marquez : Il motomondiale 2019 apre le porte al GP di Germania che si correrà questo fine settimana sul circuito del Sachsenring, storico appuntamento del calendario giunto alla sua sessantottesima edizione; per la prima volta quest’anno i piloti sono chiamati a un back to back di gare dopo il weekend appena concluso in terra olandese, dove abbiamo assistito alla rinascita della stella di Maverick Viñales, capace di costruirsi un successo con ...

MotoGp – Dovizioso sincero dopo il quarto posto di Assen : “qui emergono i nostri limiti” : Andrea Dovizioso quarto al traguardo sul circuito di Assen, le parole del forlivese dopo il Gp d’Olanda Il Gran Premio di Olanda, ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019 in scena sullo storico TT Circuit di Assen, si è concluso con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci rispettivamente in quarta e sesta posizione. Entrambi i piloti del Ducati Team, partiti dalla terza e dalla quarta fila, hanno trovato un buono spunto in ...

VIDEO MotoGp - il momento difficile di Andrea Dovizioso. L’analisi di Guido Meda : Andrea Dovizioso termina un weekend del Gran Premio d’Olanda 2019 della MotoGP davvero griglio. Il pilota romagnolo, infatti, chiude al quarto posto una gara di Assen nella quale non si è quasi mai visto. La Ducati, su questo tipo di circuiti, non ha mai brillato in maniera clamorosa, ma “Desmo Dovi” non sta comunque riuscendo a dare quel qualcosa in più che, invece, nelle ultime annate, ha permesso al forlivese di lottare per ...

VIDEO MotoGp - GP Olanda 2019 : highlights e sintesi. Valentino Rossi cade - Dovizioso 4° - vince Vinales : Ad Assen è andato in scena un appassionante GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è rivelata estremamente avvincente ed emozionante. Maverick Vinales ha vinto al termine di una bella sfida con Marc Marquez e Fabio Quartararo, i tre sono progressivamente scappati via e si sono giocati il successo prima che lo spagnolo della Yamaha allungasse negli ultimi giri involandosi verso il primo successo stagionale regalando così un ...

MotoGp - Vinales trionfa ad Assen : Marquez secondo domina il Mondiale - Quartararo sul podio davanti a Dovizioso : Fuori Valentino Rossi, ma la Yamaha fa festa ad Assen: lo spagnolo Maverick Vinales vince il Gp d'Olanda di MotoGp davanti al dominatore del Mondiale e campione in carica Marc Marquez su Honda. Terzo il francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo, mentre ai piedi del podio resta l'italiano Andre

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Olanda 2019 : risultato e classifica gara. Vinales in trionfo - Dovizioso 4° - Valentino Rossi cade : Maverick Vinales ha vinto il GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena ad Assen. Il centauro della Yamaha ha avuto la meglio su Marc Marquez al termine di un bel duello e ha conquistato il primo successo stagionale ma può festeggiare anche lo spagnolo della Honda che allunga ulteriormente in classifica generale visto che Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quarto posto alle spalle di Fabio Quartararo e ...