Moto GP | Gran Premio di Germania 2019 | come vederlo in Tv e in Streaming

Parte il primo gran premio di Moto E : Nonostante i problemi, gli incidenti, le critiche, finalmente il campionato di Moto E sta per cominciare. La prima tappa del calendario Parte dal Sachsenring, in Germania, nello stesso weekend in cui corre la MotoGp. Dopo l’incendio di marzo durante i test a Jerez de la Frontera, causato da un corto circuito che ha spazzato via tutto il materiale, Moto comprese, nessuno avrebbe creduto di riuscire a rimettere in sesto team, piloti e ...

Mediterranea a Lampedusa - arriva lo stopMalta disponibile - la ong : 'Non riusciamoPronti al trasferimento dei 54 migrantisu Motovedette maltesi o italiane' : La ong: "Per le condizioni delle persone a bordo e le caratteristiche della nave Alex non siamo in grado di andare verso Malta. Siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della Guardia Costiera italiana".

Barca a vela di Mediterranea salva 54 migranti sul gommone. Inseguita da una Motovedetta libica : La guardia costiera di Roma aveva invitato a lasciarli alle motovedette di Tripoli. La Barca della Ong italiana, considerando in pericolo i naufraghi disidratati tra i quali donne incinta e bambini in fasce, li ha presi a bordo.

Danilo Petrucci MotoGP - GP Germania 2019 : “Il rinnovo con Ducati era un obiettivo - ho una grande opportunità” : Danilo Petrucci è l’uomo del giorno per quanto riguarda la MotoGP, il centauro ternano ha rinnovato il contratto con Ducati e dunque proseguirà la propria avventura con la scuderia di Borgo Panigale anche per il prossimo anno. L’alfiere della Rossa ha vinto al Mugello ma settimana scorsa ha faticato ad Assen dove si è dovuto accontentare del sesto posto, un risultato da riscattare già al Sachsenring dove nel weekend andrà in scena il ...

Carola Rackete interrogatorio : “La Motovedetta della finanza doveva spostarsi - i migranti volevano suicidarsi - ho dovuto” : interrogatorio di Carola Rackete dal gip, la sua versione sulle scelte prese «Ho agito per stato di necessità, i migranti minacciavano il suicidio, non potevo attendere oltre. Per giorni ho chiesto alle autorità un porto sicuro, ma non ho mai avuto risposta». Davanti al Gip di Agrigento, la capitana Carola Rackete ha rivendicato ogni scelta fatta dal … Continue reading Carola Rackete interrogatorio: “La motovedetta della finanza ...

Migranti : Comandante Carola arrivata a Porto Empedocle con Motovedetta Gdf : Lampedusa, 1 lug. (AdnKronos) - La Comandante della Sea watch Carola Rackete è arrivata pochi minuti fa a Porto Empedocle a bordo della motovedetta della Guardia di Finanza. Alle 15.30 verrà interrogata dal Gip di Agrigento per l'udienza di convalida del suo arresto. Ad accoglierla al grido di "Caro

Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio d’Olanda di MotoGP : Il pilota spagnolo Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio d’Olanda di MotoGP, ottava gara del Motomondiale. Sul circuito van Drenthe di Assen, lo spagnolo della Yamaha ha concluso davanti a Marc Marquez e a Fabio Quartararo, partito dalla pole position. Per Viñales

Il Gran Premio d’Olanda di MotoGP in diretta TV e in streaming : Il francese Quartararo parte in pole seguito da quattro spagnoli, gli italiani invece partono tutti indietro: i link per seguire la diretta, anche in chiaro

MotoGp - dove vedere il Gran Premio d’Olanda in Tv e streaming : Si prospetta una domenica davvero intensa per gli appassionati di motori: la Formula Uno fa tappa in Austria dove Charles Leclerc partirà dalla pole position e proverà a insidiare lo strapotere della Mercedes, ma da non perdere anche l’appuntamento con la MotoGp, arrivata in Olanda, ad Assen, pista in grado di regalare emozioni e non […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio d’Olanda in Tv e streaming è stato realizzato ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Austria 2019 : “Honda ha fatto un gran lavoro per migliorare il Motore” : Max Verstappen è decisamente soddisfatto dopo il secondo posto delle qualifiche del GP d’Austria 2019, nono round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Spielberg l’olandese della Red Bull aveva conquistato il terzo posto alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc e della Mercedes di Lewis Hamilton. La penalità, poi, di 3 posizioni in griglia di partenza, inflitta al britannico, ha portato Max in prima fila e quindi sarà per lui una ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : grande spettacolo Quartararo-Viñales - Marquez e le Ducati rincorrono : Si sono chiuse da poche ora le emozionantissime qualifiche del GP d’Olanda della MotoGP, con Fabio Quartararo che è riuscito a vincere la serrata battaglia con Maverick Viñales e a conquistare la seconda pole position di fila con lo strepitoso tempo di 1:32.017 che vale anche come nuovo record della pista di Assen. I due piloti della Yamaha erano i più attesi dopo essersi scambiati la prima posizione in tutte le sessioni di prove libere e ...

L’attesa del grande terreMoto a Tokyo : Non è questione di "se" ma di "quando" e soprattutto di quanti danni potrà causare, racconta il Guardian, ma non c'è una grande città al mondo che sia più preparata