Morte Florijana Ismaili | il doloroso saluto social della fidanzata | “ho il cuore

(Di venerdì 5 luglio 2019) Lagiocatrice annegata nel Lago di Como le ha dedicato un post commovente suiLa notiziadiha sconvolto il mondo del calcio, la giocatrice dello Young Boys è annegata sabato nel Lago di Como, anche se il suo corpo è stato rinvenuto solo martedì. Nella giornata di oggi sono attesi i risultati dell’autopsia, che dovranno accertare le cause del decesso, si parla di un probabile shock termico. Intanto, suiè spuntato lo straziantedi Melanie Müller, giocatrice del FC Lucerna edi: “non riesco a trovare le parole per descrivere quello che sento e non so come farò a vivere senza di te, senza la mia miglior metà, la mia migliore amica, il mio tutto, il mio amore. Niente e nessuno al mondo può descrivere quanto fortemente ti amassi! Mi manchi e ho illacerato. Grazie per ogni ...

