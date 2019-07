Mobilità ATA | pubblicazione dei trasferimenti

Mobilità e immissioni in ruolo - scuole medie : Molise e Basilicata regioni con meno posti : La segreteria nazionale della Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) ha recentemente calcolato la disponibilità residua dei posti riservati ai docenti dopo i movimenti. Infatti sono stati pubblicati gli esiti della Mobilità, sia per quanto riguarda i passaggi di ruolo che per i trasferimenti. Da questi dati si evincono i posti disponibili, regione per regione e nelle diverse province, per ogni classe di concorso. Nella tabella, ...

Istanze Online - esiti Mobilità docenti/ Risultati Miur oggi : problemi per USP Catania : Istanze Online, mobilità docenti, oggi esiti ufficiali Miur: pubblicati Risultati, come visualizzarli. problemi per sito USP Catania.

Mobilità docenti as 2019/2020 : disservizi sito internet USP Catania : Tanti disservizi per l’Ambito Territoriale scolastico del capoluogo etneo. Molti docenti sono impossibilitati a controllare il bollettino ufficiale dei trasferimenti nella provincia di Catania. Da stamane il sito internet istituzionale dell’AT Catania è andato letteralmente in tilt. Molti docenti sono infuriati: “così non potremmo fare neanche ricorso”. Mobilità docenti as 2019/2020: impossibile accedere al sito internet dell’AT ...

Ecofuturo Tv - ottava puntata con Licia Colò e Jacopo Fo. Fra energie rinnovabili - Mobilità sostenibile e salute : ottava e ultima puntata di Ecofuturo tv, una trasmissione che ci parla di ecologia come una straordinaria opportunità per la salute, l’ambiente, l’ occupazione, i diritti e la pace. In questo episodio Licia Colò ci parla di mobilità sostenibile; il professor Valerio Rossi Albertini ci presenta i vantaggi del freno magnetico; un servizio sul progetto Restart che in Sicilia punta al recupero delle persone svantaggiate attraverso il recupero delle ...

Stop 5G - la mobilitazione è arrivata in Parlamento. E ora punta all’Europa : Mentre la rivoluzione digitale di quinta generazione è in piena corsa, Fiorella Belpoggi è stata su Report, Petrolio, TG3 Leonardo e Striscia la Notizia per denunciare il lato oscuro del 5G, schivando gli attacchi dei negazionisti, e ha snidato i possibili danni delle invisibili radiofrequenze. La sua non è una candidatura come le altre: suo lo studio più importante al mondo sugli effetti non termici per le bande 2G e 3G. Ora ambisce ...

Mobilitazione per la Ragusa-Catania - una voce fuori dal coro : "La recente Mobilitazione per l’autostrada Ragusa-Catania segnala arretratezza culturale". Così la Cub Trasporti provinciale invita a puntare altrove