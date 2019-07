Mino Raiola accende il mercato | “Tutti sanno la volontà di Paul Pogba | ci stiamo

forzazzurri

(Di venerdì 5 luglio 2019)è uno degli uomini più chiacchierati delcon Juventus e Real Madrid pronte a darsi battaglia sulper strappare il francese al Manchester United. E non è più un mistero che lo stesso giocatore abbia già espresso la propriadi lasciare la Premier League.A confermare ladel campione del mondo di lasciare lo United ci ha pensato il suo procuratore,, che al Times ha dichiarato : "Tutti conoscono ladi, Non so separtirà per per il tour in Australia con la squadra, vediamo giorno dopo giorno. Non è un segreto che voglia andare via, cilavorando…".

