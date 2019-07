Milano Patto di collaborazione per la cura condivisa di piazzale Corvetto

Milano-Cortina - un evento ‘light’ per le finanze pubbliche : l’impatto economico supererà i 3 miliardi di euro : Secondo i dati diffusi da Confturismo-Cobfcommercio, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 dovrebbero avere un impatto economico che potrebbe superare i 3 miliardi di euro L’euforia per l’assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi Invernali 2026 non si è ancora esaurita, si tratta di un successo planetario seguito nelle ultime settimane da numerose stime che stuzzicano le casse pubbliche. AFP/LaPresse Si tratterà ...

Olimpiadi 2026 - a Milano il pericolo è aumentare le diseguaglianze : “Sviluppo abbia un impatto sociale positivo” : Attenzione alle periferie e agli esclusi. Il giorno dopo l’euforia per la vittoria di Milano e Cortina – che regalerà all’Italia le seconde Olimpiadi invernali nell’arco di un ventennio – c’è chi inizia a guardare all’altro lato della medaglia. Che non è solo il pericolo corruzione (per quanto l’impianto sportivo da costruire ex novo sarà soltanto uno) ma anche il timore che l’indotto portato dai Giochi si trasformi in un catalizzatore di ...

Quanto valgono le Olimpiadi invernali a Milano? Impatto da oltre 4 miliardi di euro - 36 mila posti di lavoro : Le stime più ottimistiche puntano su positive ricadute sul territorio e sul Pil a partire dagli investimenti in infrastrutture e effeti (diretti e indiretti) sull’occupazione

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - l'impatto sul lavoro : almeno 13.800 nuovi posti : L'Italia avrà la sua quarta Olimpiade. Il saldo economico dovrebbe essere positivo per lo Stato. L'evento potrebbe incidere...

Milano. Lettera agli inquilini per un nuovo patto sociale : C’è tempo fino al 30 giugno per aderire al piano di recupero della morosità nelle case popolari comunali gestite da

Milano. Patto di collaborazione per la promozione delle Stanze del Silenzio : Nella Sala Giunta di Palazzo Marino si sono riuniti i soggetti promotori delle Stanze del Silenzio milanesi che, al termine

Cosa dice il Patto per la scienza - presentato a Milano : (foto: BlackJack3D via Getty Images) Fornire uno scudo alla ricerca contro la diffusione di notizie false, che possono danneggiare la salute delle persone. Questo è l’obiettivo del Patto trasversale per la scienza, un’iniziativa, sostenuta dai medici Roberto Burioni e Guido Silvestri per promuovere l’informazione scientifica corretta e combattere bufale e fake news, fra cui il collegamento vaccini-autismo, il negazionismo ...