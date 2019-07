Milan | per la prima volta amichevole in Kosovo il 10 agosto

Milano. Nidi gratis anche per l’anno educativo 2019/2020 : Approvata dalla Giunta Sala anche per l’anno educativo 2019/2020 l’adesione alla misura Nidi gratis prevista dalla Regione Lombardia. “Nidi gratis si

Expo - sindaco di Milano Sala condannato a 6 mesi di reclusione per l’appalto della Piastra : “Resto - processato mio lavoro” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi dell’Esposizione Universale ...

Calciomercato Milan - offerta per Veretout : 13M + Biglia - no della Fiorentina : Il Milan ha provato un’altra offerta per arrivare a Jordan Veretout: 13 milioni più il cartellino di Lucas Biglia. La Fiorentina ha detto no.“powered by Goal”Con l’arrivo già definito di Krunic e quello ormai prossimo alla definizione di Bennacer, il Milan ha già messo a segno due colpi a centrocampo. Non è però ancora finita: i rossoneri vogliono fare anche il terzo, ed è JordanVeretout.Secondo quanto raccontato dal ‘Corriere ...

Anche Trenord ha aderito al nuovo sistema di biglietti per il trasporto pubblico nella città metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza : Anche Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, ha aderito al nuovo sistema di biglietti per il trasporto pubblico nella città metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza. Dal 15 luglio, quando entrerà in

Milan : Gedson Fernandes nel mirino - un giovane leader per Giampaolo : Il Milan avrebbe messo nel mirino Gedson Fernandes. Il classe 1999 del Benfica è entrato nei pensieri di Maldini e dei dirigenti rossoneri che starebbero pensando di andare all’assalto. La mezzala è uno dei ruoli scoperti del nuovo progetto di Giampaolo. In quella posizione il neo allenatore chiede giocatori di qualità che sappiano “trattare” il pallone in modo da avere sempre in mano il pallino del gioco. Fernandes potrebbe essere la pedina ...

Giovedì 11 luglio ci sarà uno sciopero dei trasporti di 24 ore a Milano : Dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio: ma negli ultimi anni l'adesione a questi scioperi è stata molto bassa

Milan su Marcelo e Ferrero apre per Praet mentre il brasiliano Capanni è ad un passo : Un certo numero di squadre europee è stato apparentemente messo in allerta perché il brasiliano avrebbe chiesto di lasciare il Bernabeu quest'estate. Le prime notizie sono emerse a febbraio, supponendo che Marcelo fosse frustrato dalla sua situazione al Real Madrid e sarebbe stato pronto a chiedere una cessione estiva. Il quotidiano spagnolo Sport ha lanciato direttamente la bomba dicendo che il terzino ha rispettato la sua parola e ha informato ...

Milano. Patto di collaborazione per la cura condivisa di piazzale Corvetto : Siglato, alla presenza dell’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data Lorenzo Lipparini e al Presidente del Municipio 4 Paolo

Calciomercato - le notizie di oggi – Due nomi nuovi per il Milan - asse attivo Genoa-Torino - il punto sulla B : DUE nomi nuovi PER IL Milan – Nelle ultime ore pare scemato l’interesse per Dani Ceballos, ma si insiste per Mariano Diaz, attaccante (l’ultima stagione al Lione) in grado di giocare anche da trequartista. Il prezzo è abbordabile: si parla di 20-25 milioni. I rossoneri stanno provando ad imbastire la trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Sempre vivi i contatti per Lovren del Liverpool. Il centrale croato è ...

Calciomercato Milan - è fatta per l’arrivo di Bennacer in rossonero : le cifre dell’operazione : La società rossonera ha chiuso per l’arrivo di Bennacer, raggiungendo nella giornata di oggi l’accordo con l’Empoli Il Milan ha chiuso per l’arrivo di Ismail Bennacer, nuovo rinforzo per il centrocampo di Marco Giampaolo. Il club rossonero ha raggiunto un accordo con l’Empoli sulla base di 16 milioni di euro più uno di bonus, aumentando la prima proposta di 13 messa sul piatto dalla società di via Aldo ...

Unicobas Milano : vademecum permessi retribuiti Legge 104/92 : vademecum permessi retribuiti Legge 104/92 1) Normativa di riferimento – Articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; – Legge 8 marzo 2000, n. 53; – Legge 4 novembre 2010 , n. 183 – “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi ...