Migranti,Sea Eye: rotta verso Lampedusa

"Con 65 sopravvissuti siamo ora sullaper. Non siamo intimiditi da un ministro degli Interni, ma dirigiamoil piu' vicino porto sicuro. Si applica la legge del mare, anche se lcuni funzionari governativi non vogliono ammetterlo". Così su Twitter la Ong Sea Eye, che gestisce la nave Alan Kurdi. L'imbarcazione della Ong tedesca ha soccorso 65al largo della Libia e il Viminale ha disposto il divieto d'ingresso in acque italiane.(Di venerdì 5 luglio 2019)