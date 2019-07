Migranti | Sciurba Mediterranea | ' Malta disponibile ma non riusciamo ad arrivarci'

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Chiediamo aiuto per trasbordo 54 naufraghi' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Non riusciamo ad arrivare con questa imbarcazione fino a Malta con 54 Migranti a bordo tra cui neonati e donne in stato di gravidanza, ecco perché abbiamo chiesto aiuto a Malta e all'Italia per trasbordare le persone a bordo". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciur

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'a bordo condizioni di urgenza' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Ci è stato notificato all'alba di oggi da una motovedetta della Guardia di Finanza il divieto di ingresso in acque territoriali, come prevede il decreto sicurezza. Ma noi abbiamo chiesto al Comandante della motovedetta di salire a bordo per verificare le condizioni di

Migranti - Morelli (Lega) vs Sciurba (Mediterranea) : “Vuole risposte che le piacciono? Chiami uno dei centri sociali” : Polemica accesa a Tagadà (La7) sul decreto sicurezza bis tra Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, l’ong proprietaria della nave Mare Jonio, e Alessandro Morelli, deputato della Lega e e presidente della Commissione trasporti della Camera. Il parlamentare del Carroccio esalta la politica migratoria salviniana dei “porti chiusi” in antitesi a quella del “Pd e company”. Sciurba obietta: ...