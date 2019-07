Migranti | negato lo sbarco a Mediterranea La ong | Situazione insostenibile

agi

(Di venerdì 5 luglio 2019) "Alle 4 di stamattina la nave ALEX diè arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un decreto dei ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso". Lo rende noto su twitter la stessa ongSaving Humans. "Abbiamo risposto che ALEX, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso Malta. Ma siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della guardia costiera italiana", aggiunge poi, sempre sul social, la ong, che conclude: "Siamo ora al limite delle acque territoriali italiane in attesa che venga al più presto assegnato un porto sicuro diper le 54 persone salvate da ALEX. Prima che laa bordo diventi". Siamo ora al limite delle acque territoriali ...

