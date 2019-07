Migranti | Mediterranea emula Sea Watch | «Pronti a sbarcare» Ma Salvini firma divieto di

Mediterranea a Lampedusa - arriva lo stopMalta disponibile - la ong : 'Non riusciamoPronti al trasferimento dei 54 Migrantisu motovedette maltesi o italiane' : La ong: "Per le condizioni delle persone a bordo e le caratteristiche della nave Alex non siamo in grado di andare verso Malta. Siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della Guardia Costiera italiana".

"Situazione insostenibile". Mediterranea verso Lampedusa con 54 Migranti a bordo. Il Viminale vieta l'ingresso : La nave Alex dell’ong Mediterranea, con 54 migranti a bordo, è arrivata alle 4 di questa mattina a 12 miglia da Lampedusa. Lo annuncia la stessa ong sottolineando come “un decreto dei Ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l’ingresso”.“Il decreto è illegittimo - spiega Mediterranea in un tweet -: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di ...

Migranti - Mediterranea a 12 miglia da Lampedusa. Malta offre porto - ma loro : “Viaggio impossibile”. Salvini : “Pirateria” : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano non è arrivato alcun permesso per avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Chiediamo aiuto per trasbordo 54 naufraghi' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Non riusciamo ad arrivare con questa imbarcazione fino a Malta con 54 Migranti a bordo tra cui neonati e donne in stato di gravidanza, ecco perché abbiamo chiesto aiuto a Malta e all'Italia per trasbordare le persone a bordo". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciur

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Malta disponibile ma non riusciamo ad arrivarci' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Malta ci ha detto che è disponibile a darci un porto Pos ma non ci sono le condizioni di sicurezza per riuscire ad arrivare sull'isola di Malta perché ci vogliono almeno undici ore di navigazione". Così, all'Adnkronos, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Savi

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'a bordo condizioni di urgenza' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Ci è stato notificato all'alba di oggi da una motovedetta della Guardia di Finanza il divieto di ingresso in acque territoriali, come prevede il decreto sicurezza. Ma noi abbiamo chiesto al Comandante della motovedetta di salire a bordo per verificare le condizioni di

Migranti : negato lo sbarco a Mediterranea. La ong : "Situazione insostenibile" : "Alle 4 di stamattina la nave ALEX di Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un decreto dei ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso". Lo rende noto su twitter la stessa ong Mediterranea Saving Humans. "Abbiamo risposto che ALEX, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso ...

Mediterranea salva 54 Migranti. Naufragio al largo della Tunisia : 80 dispersi. Salvini : ragioneremo su barriere nel Nord-est : L'Ong Mediterranea Saving Humans su Twitter ha annunciato di aver salvato 54 migranti a bordo di un gommone in difficoltà in zona Sar libica: «Felici aver strappato 54 vite...

L'ong Mediterranea salva 54 Migranti - Salvini : 'Ora vadano in Libia' : Negli ultimi giorni si è parlato molto della vicenda della Sea Watch 3 e dell'arresto che ha interessato la capitana Carola Rackete, in seguito rilasciata. Proprio la liberazione della giovane comandante aveva innescato alcune polemiche nel mondo della politica italiana, specialmente da parte della Lega Nord e del suo segretario, nonché ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Nelle ultime ore un nuovo caso sta interessando l'Italia e, entrando ...

Mediterranea salva 54 Migranti - Salvini : vada a Tunisi. Naufragio al largo della Tunisia : 80 dispersi : L'Ong Mediterranea Saving Humans su Twitter ha annunciato di aver salvato 54 migranti a bordo di un gommone in difficoltà in zona Sar libica: «Felici aver strappato 54 vite...

Mediterranea salva 54 Migranti. Si annuncia un nuovo caso Sea Watch : Dopo il caso della Sea Watch 3, ecco un nuovo salvataggio di migranti nel Mediterraneo che rischia di creare altrettante discussioni. La barca a vela della ong Mediterranea Saving Humans ha recuperato 54 persone che si trovavano nella zona sar libica (search and rescue, l'area di ricerca e soccorso)

Migranti - in 54 salvati da Ong italiana Mediterranea. Salvini : "Vadano a Tunisi" : Tra naufraghi, ora a bordo di nave Alex, vi sarebbero 4 bambini e 11 donne tra cui tre incinte. L'Ong Mediterranea Saving...

Barca a vela di Mediterranea salva 54 Migranti sul gommone. Inseguita da una motovedetta libica : La guardia costiera di Roma aveva invitato a lasciarli alle motovedette di Tripoli. La Barca della Ong italiana, considerando in pericolo i naufraghi disidratati tra i quali donne incinta e bambini in fasce, li ha presi a bordo.

Migranti : Mediterranea - 'salvi 54 naufraghi - serve un porto sicuro' : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Tutti i 54 naufraghi sono stati salvati e si trovano adesso a bordo della Alex Mediterranea. Tra loro 11 donne (tre incinte) e 4 bambini. La motovedetta libica è arrivata tardi, prima ha intimato l'alt, poi si è allontanata dalla scena. Siamo enormemente felici di aver