Migranti? La richiesta di asilo possibile anche dalle navi ong

(Di venerdì 5 luglio 2019) Angelo Scarano Il Garante dei detenuti, Mauro Palma, critica il dl Sicurezza bis e apre la strada a nuove richieste diIl garante per i detenuti, Mauro Palma, potrebbe aprire una strada che può portare ad una valanga di richieste di. Di fatto Palma nel suo "parere" in merito al dl Sicurezza Bis ha sostenuto la tesi che ia bordo delle"bloccate" possono chiedere l'. Palma, nel corso della sua audizione alle Commissioni Riunite Affari costituzionali e Giustizia alla Camera, ha messo nel mirino il decreto varato dal governo. Di fatto, secondo il Garante, il blocco per leong imposto dal decreto non può "il diritto costituzionalmente sancito di cercare(o protezione internazionale) nonché il diritto fondamentale a non subire - o a non essere espulsi verso un Paese dove si rischia di subire - torture o trattamenti o punizioni inumani o ...

