Migranti | Di Battista | “L’accoglienza oggi non è un valore Il dibattito sulle ong mi

Migranti - Di Battista : “Così spiegherò a mio figlio la storia della Sea Watch. Immigrazione va affrontata con la testa” : “Come spiegherò a mio figlio la storia della Sea Watch e dei Migranti rimasti in mezzo al mare per 17 giorni? Gli dirò con la massima umiltà che papà ha combattuto affinché fosse garantito il più possibile il diritto a casa proprio, che deve essere il diritto principale”. Così l’ex deputatod el M5s, Alessandro Di Battista, ha risposto alle domande del vicedirettore del Fatto Quotidiano Marco Lillo, durante la presentazione del ...

Sea Watch 3 - Olanda "non prendiamo Migranti"/ Ira Salvini - Di Battista 'ora scendano" : Sea Watch 3, scontro politico Olanda-Salvini 'non prendiamo i migranti'; 'non finisce qui'. Ue vs Italia, la capitana 'situazione si sta sbloccando'

Sea Watch - Di Battista : “Far sbarcare i Migranti e redistribuirli in Europa. Ma problema va risolto a radice” : I migranti della Sea Watch 3 di fronte al porto di Lampedusa devono essere fatti sbarcare? “Io credo assolutamente di si e poi se ne deve occupare la magistratura. Successivamente devono essere redistribuiti in diversi paesi”. A rivendicarlo l’ex deputato ed esponente di M5s Alessandro Di Battista nel corso della presentazione a Roma del suo libro “Politicamente scorretto“, edito da Paper First, intervistato dal ...