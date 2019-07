Migranti : Casarini - 'decreto sicurezza non si può applicare a navi che fanno soccorsi' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Il tema del decreto sicurezza, come ha già detto la magistratura, non si può applicare a navi che fanno soccorsi in mare". Così Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. "Noi stiamo solo seguendo le convenzioni internazionali e la costituzione italiana - dice ancora

Migranti : Casarini - ‘assistiamo a respingimento di massa di persone che scappano da guerra’ : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – “Stiamo assistendo a un respingimento di massa di persone che scappano dalla guerra”. Lo ha detto all’Adnkronos Luca Casarini di Mediterranea Savig Humans, che ieri ha partecipato all’Onu a Ginevra a una sessione sui diritti umani. “Ieri è stata una ottima occasione per iniziare un percorso di dialogo – dice – perché noi vogliamo che di queste cose se ne parli, ...

Migranti : Casarini - ‘Sono più le persone che annegano che quelle che arrivano’ : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – “Si sente tanto parlare di sbarchi fantasma, ma il vero dramma è rappresentato dai naufragi fantasma. Sono molti di più i Migranti che annegano in mare che quelle che arrivano. Dal governo è solo pura propaganda politica”. E’ la denuncia di Luca Casarini, della ong Mediterranea Saving Humans. “Con le centina di persone che si mettono in mare ogni giorni – dice – una ...

L'Ong di Casarini ruba Migranti alla Libia. E li carica sulla barca a vela : Giuseppe De Lorenzo Mediterranea interviene dopo la segnalazione arrivata da allarm Phone. Salvini: "È in acque libiche, vada a Tunisi" Detto, fatto. Il veliero di Mediterranea Saving Humans "strappa" altri migranti alla Guardia Costiera libica. L'Ong italiana ha appena caricato a bordo 55 persone da un barcone al largo della Libia. I disperati sono dunque accalcati sulla "Alex", la barca "da crociera" da 20 metri che da ieri ...

Migranti : Casarini (Mediterranea) al Consiglio Diritti Umani dell'Onu : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans è alle Nazioni Unite di Ginevra per partecipare alla 41esima sessione del Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu. Si discuterà di politiche migratorie italiane. Prevista anche la partecipazione del sindaco di Napoli Luigi De Mag

Migranti - Casarini (Mediterranea) : “Presto la nostra nave tornerà in mare. Esserci è la migliore risposta a questo clima” : “Presto la nostra nave, la Mare Ionio, in questo momento sotto sequestro, tornerà in mare”. Lo ha annunciato Luca Casarini, capo missione di Mediterranea durante una conferenza stampai a Palermo a bordo della Rainbow Warrior di Greenpeace. “Salvare vite, in mare come altrove, non può essere considerato un crimine. Le ong che si occupano di attività di Ricerca e Salvataggio non dovrebbero essere criminalizzate, ma coinvolte nei ...

Migranti : Casarini - 'repressione e criminalizzazione non ci fermano' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - "La repressione e la criminalizzazione non ci fermano. E' troppo forte il desiderio di aiutare le persone e la volontà di non girare la testa dall'altra parte questa volta. Nella storia, in Europa, lo abbiamo già fatto di girare la testa dall'altra parte di fronte ai ca

Migranti : Casarini - 'nave Marina militare era a 9 miglia dal gommone' : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - "Si ha l'impressione che il Ministro della Difesa @Eli_Trenta possa essere vittima di qualcuno che gli riferisce cose non vere. P490 Cigala Fulgosi era a 9 miglia di distanza dal gommone, non a 80 km. Ministro, ci sono foto e tracciati". Lo scrive su Twitter Luca Casar

Migranti : Casarini - 'Dovere non rispettare ordine porti chiusi' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Come avevamo sempre detto, i porti li chiudono solo degli ordini che vanno contro ogni legge, ogni convenzione internazionale, e ogni principio di umanità. È dunque un dovere non rispettarli. Praticare il diritto contro lo Stato di polizia". Lo scrive su Twitter Luca