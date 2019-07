Migranti | altri 65 salvati dalla ong Sea-Eye Berlino | serve porto sicuro Stallo sui 54

Malta : prendiamo i 54 Migranti di Mediterranea. Ma l'Ong : nessun soccorso attivato. Sea-Eye ne salva altri 65 : Malta prenderà i 54 migranti a bordo della nave di Mediterranea, salvati ieri al largo della Libia, ma solo se in cambio l'Italia accoglierà 55 profughi attualmente a Malta. Dal...

Malta : «Accogliamo i 54 Migranti salvati» Mediterranea : «Nessuno sta arrivando» E la nave ong Alan Kurdi ne salva altri 65 : Il patto annunciato con un comunicato dal governo maltese dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà». La ong Sea-Eye ne salva 65 al largo Libia

A Malta i 54 Migranti di Mediterranea ma l'Italia ne prende altri 55. E a Lampedusa sbarcano in 14 : Malta prenderà i 54 migranti a bordo della nave di Mediterranea, salvati ieri al largo della Libia e in cambio l'Italia prenderà 55 profughi attualmente a Malta. Intanto a Lampedusa...

Malta prenderà i Migranti salvati da Mediterranea - in Italia altri 55 : Malta prenderà i migranti salvati da Mediterranea dopo i contatti tra i governi maltese e Italiano, è stato deciso che Malta trasferirà 55 migranti

Malta : «Accogliamo i 54 Migranti salvati dalla ong - ma l’Italia ne prenda altri 55» : Il patto annunciato con un comunicato dal governo maltese dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà».

Malta accoglie i 54 Migranti di Mediterranea. Altri 55 in Italia. E a Lampedusa sbarcano in 14 : Malta prenderà i 54 migranti a bordo della nave di Mediterranea, salvati ieri al largo della Libia e in cambio l'Italia prenderà 55 profughi attualmente a Malta. Intanto a Lampedusa...

Malta : «Prendiamo i 54 Migranti salvati dalla ong - ma l’Italia ne prende altri 55» : Il patto annunciato con un comunicato dal governo maltese dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà».

Migranti - Mediterranea cerca altri soldi : l'Ong punta al 5x1000 : Giuseppe De Lorenzo La Mare Jonio è sotto sequestro, ma Casarini e soci riprendono il largo. E ora per Mediterranea si apre pure il fronte del 5x1000 Sequestrata una nave, se ne fa un’altra. Mediterranea Saving Humans tra “poche ore” intende tornare al largo, nonostante la Mare Jonio abbia ancora le “ganasce” imposte dalla procura di Agrigento in seguito all'inchiesta sullo sbarco di 50 Migranti. Dopo un mese e mezzo di sequestro ...

Scortati o recuperati dalla Guardia di Finanza sono in arrivo altri 55 Migranti : Aggiornato alle ore 17,22 del 30 giugno 2019. La nave dell'Ong Open Arms ha localizzato una barca di legno proveniente dalla Libia con 40 persone a bordo, tra cui 4 bambini e 3 donne incinte "con alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di attraversamento". Lo riferisce la stessa organizzazione non governativa in un tweet. "Li abbiamo assistiti e abbiamo attivato le amministrazioni competenti per prenderli in carico. Ora sono Scortati ...

Migranti - soccorso barcone con 55 persone. A Lampedusa sbarcano in 11 : gli altri vanno a Pozzallo e Licata : Cinquantacinque persone provenienti dalla Libia sono state soccorse dalla Guardia costiera e dalla Guardia di Finanza. Erano a bordo di un barcone soccorso al largo di Lampedusa, proprio mentre l’isola è al centro del caso Sea Watch. L’imbarcazione è stata avvistata da Open Arms, la nave della Ong catalana che si trova al largo dell’isola in acque internazionali. Dalla Ong hanno dato subito l’allarme alle centrali operative di ...

Altri 20 Migranti sono sbarcati stamattina al porto di Lampedusa : Altri 20 migranti sono sbarcati stamattina al porto di Lampedusa, dove nella notte fra venerdì e sabato era stato impedito l’accesso alla nave Sea Watch 3. Secondo Repubblica sono venti persone originarie della Tunisia, arrivati con una piccola imbarcazione a Cala

Continuano gli sbarchi a Lampedusa - arrivati altri 20 Migranti : Mentre la politica continua a discutere sull’ennesimo caso Sea Watch e dello sbarco di ieri mattina operato dalla comandante Carola Rackete, altri migranti, senza clamore, Continuano ad arrivare al porto di Lampedusa.Anche stamattina venti persone originarie della Tunisia, proprio quel ‘porto sicuro’ nel quale secondo alcuni doveva dirigersi Rackete, sono sbarcate nei pressi di Cala Croce. Gli immigrati, trasportati ...

Sea Watch - Conte : “Tre o 4 paesi disponibili ad accogliere i Migranti”. Altri due portati a terra per urgenza medica : “Non posso anticipare nulla ma posso dire che ci sono tre o quattro paesi disponibili alla redistribuzione dei migranti della Sea Watch”. Giuseppe Conte, a margine del G20 di Osaka, spiega che la procedura di redistribuzione dei 40 migranti a bordo della Sea Watch è stata attivata. Al vertice il premier ha anche incontrato il suo omologo olandese, Mark Rutte. La nave della ong tedesca che batte bandiera olandese si trova in mare da ...

Sea Watch - Salvini : “Sbarcati altri 800 Migranti? Questa è battaglia di principio - con ong straniera che viola le leggi” : Sulla Sea Watch 3 “mi pongo l’obiettivo di una multa da 50mila euro , del fermo e del sequestro della nave, dell’arresto o dell’espulsione degli equipaggi e dell’allontanamento dall’Italia degli immigrati a bordo”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Milano, commentando la vicenda della nave ferma davanti all’isola di Lampedusa, come a bordo 42 migranti. “Sono dei fuorilegge, la ...