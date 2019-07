Mi vuoi sposare? La proposta di matrimonio su un volo della Ryanair

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Gabriele Laganà Il fidanzato di una hostess ha manifestato il suo amore davanti a tutti gli altri passeggeri che, commossi, hanno applaudito i futuri sposi È proprio vero che l’amore fa toccare il cielo con un dito. Ne sa qualcosa, e non per il suo lavoro, una hostess in sevizio sulBergamo-Palermo che è stata la protagonista di un singolare quanto emozionante episodio che ha commosso tutti i passeggeri. Subito dopo il decollo dallo scalo di Orio al Serio, avvenuto alle 19.50, un passeggero si è alzato dal suo posto e ha lanciato un messaggio dal microfono di bordo che ha sorpreso tutti, specialmente la giovane assistente di. "Volevo solo chiedere a questa hostess con cui sono fidanzato se mi vuole". Dopo un attimo di comprensibile sbandamento, sono partiti gli applausi degli altri viaggiatori, con la commozione che ha contagiato tutte le ...

