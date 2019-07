Mi sono rifatta, ora mi piaccio! Ecco il nuovo se** di Irene Capuano

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Ebbene si!!! Habemus tette!!!!”. Con queste paroleha annunciato la grande novità sul suo davanzale. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi compagna dell’attore Francesco Arca, si è rivolta ai prodigi della chirurgia estetica per rifarsi il seno. Una decisione inevitabile, presa in seguito alle due gravidanze e ai loro conseguenti periodi di allattamento. Dopo i quali non riusciva a piacersi più dal punto di vista estetico. E allorala decisione: bisturi e silicone. E un conto a 4 zeri sicuramente.Ma la decisione è stata sofferta e obbligata. In seguito alla nascita dei due figli, Brando Maria e Maria Sole, infatti, laha visto una progressiva diminuzione della sua taglia: “Dopo due allattamenti molto molto lunghi (Maria Sole due anni e Brando Maria 10 mesi) il mio seno era completamente sparito… si era prosciugato… mi guardavo allo specchio e non mi piacevo… poi essendo molto alta e con due spalle larghe larghe diciamo che sembravano ancora più piccole e vuote…”.