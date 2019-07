Meteo | picco di caldo nel weekend ma da martedì stop all' estate

ilmattino

(Di venerdì 5 luglio 2019) Previsioniavverse per chi ha in programma ferie la prossima settimana: ilpersiste nelche sarà all'insegna di una nuova rimonta dell'Anticiclone africano. Non...

RolandiLuigi : Meteo Liguria - Arriva un nuovo picco di caldo - Liguria Oggi - infoitinterno : METEO – picco di caldo nel weekend con temperature fino a +40°C in ITALIA - ilpadulo : #Napoli Partly Cloudy Oggi! Con un picco di 32 C e un minimo di 23 C.#Meteo -