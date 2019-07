A Wimbledon da sola e in jeans! Meghan Markle ignora Kate Middleton (Di venerdì 5 luglio 2019) Meghan Markle a sorpresa è comparsa a Wimbledon. Questa volta però ha snobbato Kate Middleton. Se nel 2018 infatti le due cognate hanno assistito insieme ai match e Kate ha mostrato a Meghan come comportarsi durante tali eventi, quest’anno Lady Markle si è presentata da sola sugli spalti per tifare l’amica, Serena Williams. A dir la verità, non era proprio sola. La Duchessa del Sussex si è concessa un pomeriggio di libertà dal piccolo Archie, che il 6 luglio sarà battezzato a Windsor, trascorrendo qualche ora con le amiche del cuore, Lindsay Roth e Genevieve Hillis, quest’ultima ha partecipato al baby shower di New York che fece scandalo per le spese folli. (Di venerdì 5 luglio 2019)a sorpresa è comparsa a. Questa volta però ha snobbato. Se nel 2018 infatti le due cognate hanno assistito insieme ai match eha mostrato acome comportarsi durante tali eventi, quest’anno Ladysi è presentata dasugli spalti per tifare l’amica, Serena Williams. A dir la verità, non era proprio. La Duchessa del Sussex si è concessa un pomeriggio di libertà dal piccolo Archie, che il 6 luglio sarà battezzato a Windsor, trascorrendo qualche ora con le amiche del cuore, Lindsay Roth e Genevieve Hillis, quest’ultima ha partecipato al baby shower di New York che fece scandalo per le spese folli.

Meghan è apparsa sorridente e rilassata. Si è presentata a Wimbledon con un look casual, diametralmente opposto a quello sfoggiato da Kate qualche giorno fa. Se Lady Middleton ha indossato un elegante abito bianco in stile Diana, la Markle ha preferito jeans skinny che ha abbinato a una t-shirt nera di Lavender Hill Clothing e a un blazer bianco a righe, firmato L’Agence, da 510 sterline. Tra gli accessori l’immancabile panama bianco, già visto lo scorso anno, e una catenina al collo col ciondolo a forma di A, in omaggio al figlio Archie, occhiali da sole, anello di fidanzamento rimaneggiato, anello con pietra blu creato da Jessica McCormack e décolletée nere col tacco a stiletto.



Meghan come Kate lo scorso anno ha dunque interrotto la maternità per recarsi a Wimbledon, ma la decisione di andarci da sola senza Harry e Kate viene letta come una prova che Lady Markle vuole prendere le distanze dai cognati e in genere dalla Famiglia Reale, ma soprattutto anche dal marito che ultimamente è comparso piuttosto cupo e sgarbato con la moglie.