Mediterranea | smentito accordo Malta-Italia? | L' ong | Ci dicono che non

(Di venerdì 5 luglio 2019) La vicenda del veliero Alex dell'ongnasembra sempre più circondata dal caos. L'imbarcazione è giunta alle prime ore di oggi al largo di Lampedusa, rispettando il limite delle 12 miglia e rimanendo quindi in acque internazionali, ma le varie promesse di intervento o di possibili accordi tranon sembrano essersi concretizzate.Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha vietato l'ingresso in acquene all'imbarcazione e stanotte dal governo diera giunto l'invito ad attraccare sull'isola "come gesto di buona volontà", anche se questo avrebbe costretto la barca a vela a percorrere ulteriori 100 miglia per raggiungere il porto di:Sono solo le 10 ma il sole è a picco, stiamo cercando di fare ombra ai naufraghi. Sono soprattutto le donne a stare male nonostante le cure della dottoressa. Fare circa 100 miglia versoè impossibile in ...

