Mediterranea | Malta ad Alex | Venite da noi Trappola per l' Italia | ci danno

Malta accoglie i 54 migranti di Mediterranea. Altri 55 in Italia. E a Lampedusa sbarcano in 14 : Malta prenderà i 54 migranti a bordo della nave di Mediterranea, salvati ieri al largo della Libia e in cambio l'Italia prenderà 55 profughi attualmente a Malta. Intanto a Lampedusa...

Ong Mediterranea rifiuta di far rotta su Malta e Salvini li accusa di “pirateria”. Scambio di migranti Roma-La Valletta : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in grado di ...

I 54 migranti salvati da Mediterranea saliranno su una nave militare e sbarcheranno a Malta : C'è la conferma definitiva: i migranti tratti in salvo dalla nave Alex di Mediterranea Saving Humans saliranno su una nave delle forze armate maltesi e saranno accompagnati nel porto di La Valletta. È la soluzione di un nuovo caso, che arriva grazie al "gesto di buona volontà" del governo di Malta, che ha deciso di accogliere i 54 naufraghi.Continua a leggere

Ong Mediterranea vicino Lampedusa - Salvini vada a Malta : Ong Mediterranea vicino Lampedusa, Salvini vada a Malta."Siamo ora al limite delle acque territoriali italiane in attesa di uno sbarco sicuro".

Migranti - “Mediterranea può sbarcare a Malta”. Salvini : “Pirateria se non vanno”. La Valletta : “Veniamo a prenderli noi” : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in grado di ...

Malta accoglie i migranti di Mediterranea. Salvini firma divieto di ingresso : «A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, è stato deciso che Malta trasferirà 55 migranti, che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo...

Mediterranea - Malta risolve il caso"Prendiamo noi i 55 migranti" : "A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, e' stato deciso che Malta trasferirà 55 migranti, che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo della nave Alex, a bordo di una nave delle forze armate di Malta e saranno accolti a Malta". Segui su affaritaliani.it

Mediterranea - 54 migranti in emergenza a poche miglia da Lampedusa. Salvini : "Porti chiusi" - Malta offre un approdo : Il veliero Alex è davanti all'Italia, La Valletta è a 11 ore di navigazione. L'ong: "Non siamo in grado di affrontare la traversata: la guardia costiera maltese e italiana organizzino il trasferimento"

Migranti - Mediterranea : ok a Malta. Salvini : lì o sarà atto violenza : Migranti, Mediterranea: ok a Malta. Salvini: lì o sarà atto violenza L’imbarcazione, con a bordo 54 Migranti, non ha ricevuto l’autorizzazione ad entrare in acque italiane, e stava facendo rotta verso l'isola siciliana: "Non può essere vietato a una bandiera italiana l’ingresso nel proprio Paese". Il vicepremier: ...

Mediterranea : "Ok a Malta". Salvini : "Vadano lì o sarà atto violenza" : Mediterranea: "Ok a Malta". Salvini: "Vadano lì o sarà atto violenza" L’imbarcazione, con a bordo 54 migranti, non ha ricevuto l’autorizzazione ad entrare in acque italiane, e stava facendo rotta verso l'isola siciliana: "Non può essere vietato a una bandiera italiana l’ingresso nel proprio Paese". Il ...

Mediterranea punta LampedusaSalvini : "A Malta o è pirateria" : E' fermo a 12 miglia da Lampedusa il veliero Alex di Mediterranea, con 54 Migranti tratti in salvo in acque Sar libiche. L'imbarcazione non e' stata autorizzata dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera, che coordina l'attivita' di soccorso in mare, all'ingresso nelle acque territoriali italiane. Segui su affaritaliani.it

Mediterranea a Lampedusa - arriva lo stopMalta disponibile - la ong : 'Non riusciamoPronti al trasferimento dei 54 migrantisu motovedette maltesi o italiane' : La ong: "Per le condizioni delle persone a bordo e le caratteristiche della nave Alex non siamo in grado di andare verso Malta. Siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della Guardia Costiera italiana".

Migranti - Mediterranea a 12 miglia da Lampedusa. Malta offre porto - ma loro : “Viaggio impossibile”. Salvini : “Pirateria” : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano non è arrivato alcun permesso per avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in ...