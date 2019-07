Maxi appalto Expo | Sala condannato a 6 mesi

ilfogliettone

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il sindaco di Milano, Giuseppe, è statoa 6di carcere per falso nel processo sulle presunte irregolarità nella gara per la cosiddetta "Piastra dei Servizi" di2015, il più grandedell'evento. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di Milano che hanno commutato la pena al pagamento di una sanzione pecuniaria da 45mila euro.Secondo la ricostruzione della Procura,in veste di amministratore delegato della societàavrebbe sottoscritto due verbali che, in precedenza, erano stati retrodatati. Un'operazione che si era resa necessaria per sostituire velocemente due commissari, Livio Acerbo e Carlo Molaioli, nel frattempo risultati incompatibili a ricoprire quell'incarico perchè privi di alcuni requisiti richiesti dalla legge. "Voglio garantire ai milanesi che continuerò a svolgere il mio lavoro - ha dettocommentando la sentenza - Lo ...

