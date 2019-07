Matteo Salvini a Ferrara il 13 luglio per incontrare la nuova giunta comunale

Controlleremo i confini a Est! Matteo Salvini accolto dai sostenitori : In visita istituzionale a Trieste, Salvini ha parlato dell'emergenza migranti sul confine Est. Al suo arrivo è stato accolto da numerosi sostenitori che hanno coperto i "buu" degli antagonisti. Tra applausi e parole di incoraggiamento, il ministro dell'Interno Matteo Salvini è arrivato in piazza Unità d'Italia a Trieste. Il vicempremier leghista è stato accolto da numerosi sostenitori: "Bravo Matteo", "Buon lavoro", gli hanno gridato ...

Carola Rackete querelerà Matteo Salvini per diffamazione : Carola Rackete, la capitana tedesca che forzò il blocco imposto dal Viminale per far sbarcare un gruppo di migranti a Lampedusa, querelerà il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Abbiamo già preparato la querela nei confronti del ministro Salvini", ha spiegato il suo legale Alessandro Gamberini, ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "Non è facile - ha aggiunto - raccogliere tutti gli insulti che Salvini ...

Putin conferma : 'Contatti costanti con la Lega di Matteo Salvini' : Il Presidente della Russia Vladimir Putin è in visita nel nostro paese. Come previsto, sta incontrando le varie autorità del governo italiano, ma per l'occasione ha anche rilasciato un'intervista (per iscritto) al Corriere della Sera. In essa ha soprattutto parlato dei suoi rapporti con l'amico Silvio Berlusconi, che definisce un politico di altissima levatura, e con il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ha quindi confermato che ci sono ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete querela Matteo Salvini : "Ho subito". La replica : "Comunista viziata..." : Sea Watch non molla: "Noi abbiamo già preparato la querela nei confronti del ministro Matteo Salvini. Non è facile raccogliere tutti gli insulti che Salvini ha fatto in queste settimane e anche le forme di istigazioni a delinquere nei confronti di Carola, cosa che è ancora più grave se fatta da un m

Ha attraccato con la forza! Carola Rackete querela Matteo Salvini : L'avvocato della capitana Rackete: "Pronta la querela per Salvini". Il ministro replica: "Non mi spaventa una ricca e viziata comunista tedesca". Prima forza il blocco e attracca a Lampedusa quasi investendo una motovedetta della Guardia di Finanza, ora si prepara pure a querelare Matteo Salvini. La controffensiva di Carola Rackete è partita. "Abbiamo già preparato la querela nei confronti del ministro Salvini", ha detto Alessandro ...

Alessandra Ghisleri - lo schema politico di Matteo Salvini : il ruolo di Berlusconi dietro l'ascesa leghista : Ci sono pochi dubbi al riguardo: più del Pd, più della sinistra, più dell'Europa, oggi il principale "nemico" di Matteo Salvini è la magistratura. Quanto accaduto con il caso Sea Watch 3 - e quanto sta accadendo ancora - sta lì a dimostrarlo in modo lampante. La "giustizia", insomma, come argomento

Alessandra Ghisleri - lo schema politico di Matteo Salvini : il ruolo di Berlusconi dietro l'ascesa leghis : Ci sono pochi dubbi al riguardo: più del Pd, più della sinistra, più dell'Europa, oggi il principale "nemico" di Matteo Salvini è la magistratura. Quanto accaduto con il caso Sea Watch 3 - e quanto sta accadendo ancora - sta lì a dimostrarlo in modo lampante. La "giustizia", insomma, come argomento

Alessandro Di Battista elogia Matteo Salvini su Sea Watch - ma scorda di citarlo : altra figuraccia del grillino : Un Alessandro Di Battista che appare sempre più confuso, politicamente disperato, quello che è apparso sul palco del festival del Libro Possibile, festival di letteratura a Polignano a Mare, in Puglia. Il grillino-urlatore parla di immigrazione e attacca: "Sono annoiato dalle ong. Un paese deve dife

Alex verso Lampedusa - Matteo Salvini chiude i porti : sfida politica della ong Mediterranea : Una provocazione continua, una sfida all'Italia e Matteo Salvini che non conosce sosta. Ora, dopo Sea Watch 3, è il turno di Alex, la barca a vela della ong Mediterranea, di cui Luca Casarini è capo missione. Dopo aver recuperato 54 immigrati in acque sar libiche, ovvero laddove a loro non compete (

Matteo Salvini - Emma Bonino : "Studi legge - faccia il concorso - entri in magistratura e faccia il giudice" : Emma Bonino contro Matteo Salvini e le sue dichiarazioni sulla magistratura. "Vorrei dire a Matteo Salvini: studi legge, faccia il concorso, entri in magistratura e faccia il giudice se vuole interpretare lui la legge". Questo l'attacco della leader di +Europa, ospite al programma In Onda su La7. Du

Giuseppe Conte - Matteo Salvini e quel grave sospetto : ha voluto bruciare la carta Giorgetti in Europa? : Per il premier Giuseppe Conte era già fatta: il commissario alla Concorrenza sarebbe andato all'Italia. Eppure nella pratica la situazione è molto più complessa. Tutta la fretta del presidente del Consiglio nel promettere alla Lega - subito dopo l'uscita del pacchetto sulle nomine Ue - la poltrona,

Giulio Tremonti - nomine Ue : l'ipotesi di Matteo Salvini per ribaltare lo scacchiere europeo : Circola il nome di Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia. Potrebbe essere indicato in Europa da Matteo Salvini e dalla Lega come "commissario a una materia economica". Oltre a quello di Tremonti gira pure quello dell'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri, già segretario gene

La Alex salva 54 migranti - Matteo Salvini : “Vada in Tunisia se ha a cuore i naufraghi” : Il vicepremier leghista Matteo Salvini, appresa la notizia del salvaraggio effettuato dalla barca a vela Alex di Mediterranea, ha subito diramato una nota: "Attualmente sono più vicini di decine di miglia nautiche alla Tunisia rispetto a Lampedusa. Se questa ong ha davvero a cuore la salvezza degli immigrati faccia rotta nel porto sicuro più vicino"Continua a leggere

Luigi Di Maio e M5s - complotto contro Matteo Salvini : asse con la magistratura per farlo fuori : La rabbia di Matteo Salvini contro il gip di Agrigento, che ha deciso di lasciare libera Carola Rackete, è un sentimento che dura tutto il giorno. A più riprese il ministro dell' Interno tuona contro la magistratura: «Nessuno mi toglie dalla testa che sia una sentenza politica. La scarcerazione di u