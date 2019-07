Massimo Moratti scommette sulla nuova Inter | “mi incuriosisce | Icardi caso complicato”

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) “L’di Conte miveramente. Penso che le qualita’ dell’allenatore siano tali da far pensare che rendera’ molto. E poi sta costruendo la rosa come desidera. Il suo passato alla Juve? Parliamo di un professionista, e’ stato in Nazionale, ha guidato tante squadre. Certo, adesso e’ alla prova. E allenare l’non e’ facile”. Sono le dichiarazioni dell’ex presidente nerazzurro,, a margine dell’evento Versilia Football Planet a Lido di Camaiore (Lucca). Si avvicina una stagione chiave per l’il livello della squadra si è innalzato di molto e l’obiettivo minimo è migliorare il risultato della scorsa stagione, da questo punto di vista Antonio Conte rappresenta una garanzia. “Ildie’ molto piu’ complicato di quelli che erano capitati a ...

