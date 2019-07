ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Nei giorni scorsi l’Istat ha diffuso i dati secondo cui il tasso di occupazione, al 59%, è il più alto dal(e la disoccupazione sotto la soglia del 10%). Il deputato del Pd, Luigi, ha spiegato in un video come talenon siadelM5s-ma, in buona parte, degli esecutivi precedenti: “Non è come correre i 100 metri, in cui ogni volta parti da zero”. Matteocondannato dalla Corte dei Conti: quegli “aumenti di spesa” da presidente di provincia e sindaco L'articolo(Pd): “Occupazionedal? Non èdelM5s-fece meglio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Marattin (Pd): “Occupazione record dal 1977? Non è merito del governo M5s-Lega, Renzi fece meglio” - marattin : Per la prima volta positivi i dati su occupazione. Nel primo anno di governo Conte, + 92 mila occupati (nel primo a… - ninoBertolino : RT @fattoquotidiano: Marattin (Pd): “Occupazione record dal 1977? Non è merito del governo M5s-Lega, Renzi fece meglio” -