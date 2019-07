Manifest 2 | trama | cast e anticipazioni della serie tv Quando esce

termometropolitico

(Di venerdì 5 luglio 2019)2:tv.Mentre canale 5 ha deciso di mandare in onda, quest’estate, la prima stagione di, NBC ha già confermato la produzione del secondo capitolo. Lasta appassionando non solo gli spettatori internazionali, ma sta avendo un grande successo anche in Italia. Il creatore dello show è Jeff Rake e in un’intervista ha dichiarato come egli è venuta l’idea per la scrittura: era il 2008 e Rake pensava a cosa potesse separare una famiglia; da qui cercava l’evento più allettante possibile che potesse dapprima separarli e in seguito riunirli, così gli venne in mente l’idea dell’aereo scomparso. Per anni questa idea è rimasta a lungo da parte, finché nel 2017 Jake Rake è riuscito a catturare l’interesse di Warner Bros e NBC. Così nasce latv. ...

