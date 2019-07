Maltempo Puglia | 6 grandinate e una gelata in 7 mesi

Maltempo in Puglia : intense grandinate nel foggiano - danni alle coltivazioni : Un leggero cedimento in quota della struttura anticiclonica presente sull'Italia ha favorito lo sviluppo di instabilità atmosferica pomeridiana in Puglia, dopo un lungo periodo di bel...

Maltempo - forti temporali in atto tra Puglia e Calabria con temperature di +35-38°C [LIVE] : Intensi temporali si stanno abbattendo sul Sud Italia, in particolare su Puglia e Basilicata. Tra la stessa Puglia e la Calabria si registrano anche le temperature più alte per le regioni meridionali. Segnaliamo +38°C a Luzzi, +37°C a Taurisano, Cosenza, Bisignano, Castrovillari, Capraia e Limite, +36°C a Roma, Firenze, Orvieto, Quarrata, Marsciano, Montale, Fontana Liri, Cropalati, Dipignano, Rende, Cerignola, Nardò, +35°C a Foggia, Gallipoli, ...

Maltempo Puglia : “Agricoltura devastata - il Governo intervenga” : Grandinate nel Leccese, in provincia di Taranto e nell’Alto Tavoliere, piogge torrenziali in tutta la Puglia, uno scenario devastante per gli agricoltori in una primavera che sembra una piaga, una lunga e sfibrante calamità naturale. E’ questo lo scenario dopo la nuova ondata di eventi atmosferici eccezionali che ha colpito gran parte della Puglia, un’area molto vasta, con chicchi di grandine come proiettili a infierire sulle ...

Maltempo in Puglia : grandinate in Salento - disagi e danni alle colture : Intense precipitazioni e violente grandinate hanno colpito nelle scorse ore il Salento, con conseguenti disagi e danni alle colture. La grandine ha imbiancato diverse zone della provincia di Lecce. Nella penisola salentina si registrano bruschi crolli termici accompagnati da piogge sparse e intense. I Comuni più colpiti al momento risultano essere Galatina, Sternatia, Ruffano, Surano e Poggiardo. L'articolo Maltempo in Puglia: grandinate in ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : a Taranto - Bari e Lecce colpiti vigneti - frutteti e campi di grano : Piove sul bagnato in Puglia, tra nubifragi, raffiche di vento fino a 120 km/h, grandinate e piogge incessanti che hanno spazzato le campagne della regione, danneggiando tendoni, teli, strutture e produzioni agricole, afferma in una nota la Coldiretti Puglia. “La straordinaria ondata di Maltempo che imperversa da 2 mesi non ha risparmiato i campi pugliesi, soprattutto le province di Taranto, Bari e Lecce dove sono stati colpiti vigneti, ...

Maltempo - Cia Puglia : “Danni per la grandine - situazione critica” : “La mancata apertura della campagna assicurativa agrumi, dopo i danni di questi giorni, avvilisce gli agricoltori che hanno perso il raccolto. I produttori sono disperati. Gli agrumi non saranno risarciti: il paradosso e’ che la grandine e’ considerata un’avversita’ garantita ma nessuna compagnia stipula polizze anzitempo. La politica deve trovare una soluzione e rispondere al grido di dolore del mondo agricolo in ...

Maltempo Puglia : “Il primo bilancio dei danni delle grandinate è di 2 milioni di euro” : Si estende a macchia d’olio l’area colpita dalle bombe d’acqua e dalle grandinate delle ultime 72 ore e sale la conta dei danni in campagna, stimati da Coldiretti per la Puglia, in 2 milioni di euro. E’ il primo bilancio dopo l’ultima ondata straordinaria di Maltempo nella ‘maledetta primavera’ 2019 che ha compromesso gravemente il raccolto nei campi e che fino a giovedì non ci darà ...

Maltempo in Puglia - Coldiretti : danni per 2 milioni nelle ultime ore : Ben 2 milioni di euro: è il bilancio dei danni causati dal Maltempo all’agricoltura nelle ultime 72 ore in Puglia, secondo la stima di Coldiretti. Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, spiega che sono state colpite le campagne in provincia di Taranto di Castellaneta, Castellaneta Marina, Ginosa, Ginosa Marina, Palagiano, Palagianello, Mottola, in provincia di Lecce di Campi, Salice Salentino e Guagnano, in provincia di Bari ad ...

Maltempo Puglia : al via l’istruttoria per la richiesta dello stato di calamità : L’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, rende noto che e’ stata avviata l’attivita’ istruttoria da parte degli Uffici regionali per verificare i danni riportati alle imprese agricole e agroalimentari ricadenti nei territori colpiti dai recenti eventi calamitosi di aprile e maggio. A valle degli approfondimenti ad oggi in corso, la Regione Puglia provvedera’, ai sensi del ...

Maltempo in Puglia : tornado nella zona di Manduria - FOTO e VIDEO : Il Maltempo non accenna a placarsi sulla nostra penisola e stando agli ultimi aggiornamenti la situazione non si sbloccherà prima di giovedì al sud e non prima della prossima settimana al nord! La...

Maltempo Puglia : Copagri chiede alla Regione un tavolo permanente : Un tavolo permanente di confronto sugli eventi atmosferici destinati a continuare e l’avvio immediato delle procedure per una stima dei danni con i necessari adempimenti per le iniziative a tutela dei produttori agricoli. E’ quanto chiede alla Regione, Copagri Puglia dopo la devastante ondata di pioggia e grandine che si e’ abbattuta con una violenta intensita’ in particolare nelle province di Bari e Taranto e nelle aree ...

Maltempo - allarme fiumi in Emilia Romagna. Esonda il Savio - interrotta la ferrovia tra Cesena e Forlì. Danni alle coltivazioni in Puglia : Il Maltempo colpisce l’Emilia-Romagna. Nel Cesenate il fiume Savio ha straripato già dalla nottata nella zona di via Pontescolle: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante perché la loro casa era rimasta isolata. In provincia di Bologna invece, si sono verificate frane, smottamenti e allagamenti con conseguenti disagi alla circolazione. I vigili del fuoco hanno svolto decine di ...

Maltempo - esonda il fiume Savio in Emilia : interrotta la linea ferroviaria. Danni anche in Puglia DIRETTA : Maltempo, Danni e disagi in Italia, soprattutto in Emilia Romagna, dove il fiume Savio è esondato questa mattina alle 9.30: sono in corso controlli da parte delle squadre fluviali...

Maltempo in Puglia - grandine e vento : gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese : La Puglia è stata duramente colpita dal Maltempo nella giornata di ieri: grandine, vento e pioggia hanno provocato gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese. Particolarmente bersagliate, segnala la Cia Agricoltori Due Mari di Taranto-Brindisi, sono state le zone di Ginosa, Mottola e Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, ma anche la Valle D’Itria e parte della provincia di Bari. “I danni sono ingenti ...