Malta offre un porto | la Alex | Adesso veniteli a prendere

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Angelo Scarano  Salvini: "Se rifiutano è atto di pirateria" L'ong "strappa" i migranti alla LibiaLe autorità maltesi hanno dato disponibilità per lo sbarco. Ma l'ong resiste: "Non possiamo affrontare una traversata"è il nuovo "nemico" del Viminale. La barca dell'ong Mediterranea con 54 migranti a bordo si trova a poche miglia dalle acque territoriali italiane e ha chiesto unsicuro a Lampedusa. Di fatto la barca dovrà rispettare il divieto di ingresso nelle nostre acque imposto dal Viminale, lo stesso schema che era già stato predisposto per la Sea Watch. Ma in questa vicenda c'è un elemeto di novità. Questa volta un latro Paese europeo ha offerto undi sbarco per i migranti. Si tratta di. Le autorità maltesi infatti hanno dato la loro disponibilità per far attraccare laa La Valletta. A darne notizia è ...

MediasetTgcom24 : Malta offre porto a Mediterranea, l'ong: 'Soluzione impraticabile' #migranti - repubblica : #Mediterranea, 54 migranti in emergenza a poche miglia da #Lampedusa. #Salvini: 'Porti chiusi', Malta offre un appr… - repubblica : Mediterranea, 54 migranti in emergenza a poche miglia da Lampedusa. Salvini: 'Porti chiusi', Malta offre un approdo… -