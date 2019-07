Malta accoglie i 54 migranti di Mediterranea Altri 55 in Italia E a Lampedusa sbarcano

Malta accoglie i migranti di Mediterranea. Salvini firma divieto di ingresso : «A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, è stato deciso che Malta trasferirà 55 migranti , che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo...

Migranti - Alarm Phone : Malta accoglie 37 persone : L'ultimo allarme lanciato da Alarm Phone su un barcone in avaria al largo di Malta con a bordo 37 persone è stato accolto dal governo maltese, che già durante la notte ha inviato un'imbarcazione per soccorrere i Migranti in difficoltà senza alcun braccio di ferro.L'imbarcazione, partita dalla Libia due giorni fa, nella serata di ieri aveva raggiunto la zona SAR Maltese e Alarm Phone aveva prontamente allertato il governo de La Valletta. ...