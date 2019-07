Magistrati indagati | nuova accusa al pm Palamara | “40mila euro per ristrutturare

Magistrati indagati - Capristo e il rapporto con l’avvocato Amara : da Trani a Taranto per la trattativa (bocciata) con l’Ilva : Il rapporto tra l’avvocato Piero Amara e il procuratore Carlo Maria Capristo nasce a Trani, ma prosegue nel tempo arrivando anche a Taranto. C’era infatti anche Amara negli incontri per la “trattativa” fra la procura di Taranto guidata proprio da Capristo e i legali di Ilva in amministrazione straordinaria che nel 2017 portò alla proposta di patteggiamento che avrebbe dovuto consentire alla società gestita dai commissari straordinari Piero ...

Magistrati indagati - anche il procuratore di Taranto sotto inchiesta : i pm di Messina lo accusano di abuso d’ufficio : Un altro procuratore coinvolto, un’altra toga sotto inchiesta in un sistema che continua ad allargarsi. La procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati il nome di Carlo Capristo, attuale capo dell’ufficio inquirente di Taranto. Il magistrato è accusato di abuso d’ufficio. Le contestazioni si riferiscono al periodo in cui Capristo guidava la procura di Trani e sono legate alla vicenda della falso complotto per ...

Nel processo sul depistaggio Borsellino il falso “pentito” Scarantino ha rifiutato di rispondere sul ruolo dei Magistrati indagati : Si è tenuta mercoledì a Caltanissetta una nuova udienza del processo “Borsellino quinquies”: ovvero il processo apertosi quest’anno contro alcuni agenti di polizia accusati di avere indotto e forzato le false confessioni di Vincenzo Scarantino, parte del depistaggio che portò

Magistrati indagati - nelle carte nuovi nomi di consiglieri del Csm. E Lotti vantava legami col Quirinale : Ci sono almeno altri due consiglieri del Csm che incontravano Luca Lotti, Luca Palamara e Cosimo Ferri per discutere dei giochi di corrente che avrebbero portato alla conquista della procura di Roma. La novità – riportata da Repubblica e Corriere della Sera – emerge dalle trascrizioni integrali delle intercettazioni operate con il trojan installato sul cellulare di Palamara, consegnate alla procura di Perugia dal Gico della Guardia ...

Due Magistrati sono indagati per il depistaggio sulla strage di via d’Amelio : Gli ex pubblici ministeri Carmelo Petralia e Annamaria Palma, tra gli investigatori che indagarono sulla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino, sono indagati per il depistaggio dell’inchiesta sull’attentato. L’accusa è di concorso in

Strage Borsellino - sul depistaggio indagati anche alcuni Magistrati : La Procura di Messina ha notificato un avviso di garanzia, per l'esecuzione di un "accertamento tecnico non ripetibile", a magistrati che furono in servizio a Caltanissetta e che sono oggi indagati nell'inchiesta-bis sul depistaggio riguardante via D'Amelio. Non si conoscono ancora i loro nomi. L'avviso e' stato notificato anche alle "persone offese", cinque mafiosi che furono condannati ingiustamente all'ergastolo per avere avuto un ruolo mai ...

Borsellino - sul depistaggio indagati alcuni Magistrati : spuntano 19 microcassette : Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio a Palermo. A distanza di 27 anni, la Procura di Messina, come apprende l'Adnkronos, ha iscritto nel...

Magistrati indagati - i quattro consiglieri autosospesi vogliono leggere gli atti : Csm chiede parere alla procura di Perugia : I consiglieri del Csm che hanno incontrato Luca Lotti possono leggere gli atti dell’inchiesta che documentano i loro stessi incontri? Se lo chiede il comitato di presidenza di Palazzo dei Marescialli, al quale ieri i quattro autosospesi hanno chiesto di prendere visione dei documenti dell’indagine. Per sciogliere il nodo il vicepresidente David Ermini ha inoltrato la richiesta alla stessa procura di Perugia. Saranno i pm che ...

Magistrati indagati - Area - Unicost e A&I sfiduciano la giunta dell’Anm : “Non si può proseguire con presidenza di MI” : Impossibile “proseguire l’esperienza dell’attuale giunta che vede la presenza e la presidenza di Magistratura Indipendente”. Così scrivono in una nota congiunta i gruppi di AreaDG, Unicost e Autonomia e Indipendenza che chiedono al comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale Magistrati la convocazione urgente con il seguente ordine del giorno: rinnovo della giunta esecutiva centrale. Le mancate dimissioni dei consiglieri del ...

Magistrati indagati - Palamara : “Non sono corrotto. I miei rapporti con Centofanti? È amico anche di altri magistrati” : Mai corrotto né influenzabile. Nessun rapporto con l’avvocato Piero Amara ma solo con Fabrizio Centofanti, uomo che descrive come in rapporti con altre figure di vertice della magistratura. Il pm Luca Palamara, indagato dalla procura di Perugia per corruzione, e considerato figura chiave nell’inchiesta che ha portato dritti al cuore del Consiglio superiore della magistratura, l’organo di governo della magistratura, si difende e ...

Magistrati indagati - Bruti Liberati : “Ricorda la P2”. E l’ex aggiunto Robledo : “Dovrebbe avere buon gusto di tacere” : L’inchiesta sui Magistrati Palamara, Fava e Spina e le conseguenze dell’inchiesta della procura di Perugia – per corruzione, favoreggiamento e rivelazione di segreto – su Csm e Anm ha riacceso lo scontro tra l’ex procuratore di Milano, Edmondo Bruti Liberati, e l’ex aggiunto Alfredo Robledo. Commentando il caso dell’ex presidente dell’Amn e consigliere e tutte le due derivazioni di questi giorni ...

Magistrati indagati - ex procuratore antimafia Roberti (Pd) : “Mio partito condanni i suoi esponenti coinvolti”. E attacca Renzi e la sua riforma : Un appello al suo partito affinché condanni i propri esponenti coinvolti nella vicenda dei Magistrati indagati. Ma anche una condanna netta del Renzismo e del suo modo di intendere la giustizia. L’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, neo eurodeputato del Pd, lo dice senza mezzi termini. La sua è un’accusa diretta, pesante, interessata, nonché una richiesta ai media di non abbassare l’attenzione sulla vicenda. ...

Magistrati indagati - presidente Anm Pasquale Grasso : “Autosospensione non basta - servono dimissioni” : Spina, Artoni, Lepre, Morlini e Criscuoli si sono autosospesi dopo il coinvolgimento negli incontri con Palamara e Lotti per pilotare la nomina dei procuratori capo? “Non basta, dovrebbero dimettersi“. Parola del presidente dell’Associazione nazionale Magistrati Pasquale Grasso, che in apertura del comitato direttivo centrale dell’Anm è tornato a scagliarsi contro i colleghi coinvolti nella bufera che ha travolto il ...

Magistrati indagati - gli incontri notturni di Palamara con Lotti&Co. per pilotare le nomine dei procuratori capo : Molto spesso in albergo, qualche volta a casa della sorella di Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla giustizia nei governi Pd. Tanti incontri, almeno tre documentati, specie dal 7 al 16 maggio. Sempre di notte, sempre gli stessi, per decidere a tavolino le nomine dei procuratori capi, spostando voti all’interno del Csm con l’obiettivo di individuare ed eleggere Magistrati controllabili politicamente. Il capotavola è Luca Palamara, ...