Mafia : Palermo - Orlando e Giambrone ricordano Basile : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – A vent’anni esatti dall’uccisione del funzionario regionale dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Filippo Basile, il Sindaco Leoluca Orlando ed il vice Sindaco, Fabio Giambrone – che stamani, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha partecipato alla cerimonia commemorativa – ne hanno ricordato la figura, ‘modello esemplare per quanti vivono ...

Colpo alla Mafia a Palermo - le intercettazioni : Una rapina a una sala slot che non andava toccata, gli autori del Colpo obblligati a restituire il bottino dopo una sorta di processo sommario da parte di Cosa Nostra. E' emerso dall'operazione della polizia di Palermo contro il mandamento mafioso del Brancaccio, e in particolare della famiglia di Corso dei Mille. Numerosi gli arresti. Nel video diffuso dagli investigatori, la conversazione intercettata a proposito del Colpo e dei soldi da ...

Mafia : appello questore Palermo - 'Non bastano arresti - Stato dia risposte ai cittadini' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Un appello a "fare un po' di più". A lanciarlo è il questore di Palermo, Renato Cortese, in occasione della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del blitz antiMafia che ha smantellato la famiglia di Corso dei Mille. "Noi e le altre forze di polizia - ha

Mafia a Palermo - in mano ai clan anche le case di riposo : blitz a Brancaccio - 25 arresti : Nel mirino della Direzione Distrettuale AntiMafia e degli uomini della Squadra Mobile palermitana il mandamento mafioso di Brancaccio. Nel corso dell'operazione sequestrati anche beni ritenuti nelle disponibilità dell'organizzazione criminale per un valore approssimativo di circa un milione di euro.Continua a leggere

Mafia - arresti e maxi sequestro di beni a Palermo : Controllo delle slot machine e delle case di risposo, traffico di droga, contrabbando di sigarette. Numerosi arresti eseguiti dalla polizia di Stato di Palermo. Sequestrati beni per un milione di euro. Le indagini hanno fatto luce su una delle articolazioni territoriali "chiave" nell'economia della Mafia palermitana: il mandamento mafioso di Brancaccio e, in particolare, la famiglia di corso dei Mille. Il gruppo criminale, secondo gli ...

Mafia - 25 arresti a Palermo/ Colpito clan Brancaccio di Cosa nostra : droga - pizzo e… : Mafia, 25 arresti a Palermo nelle scorse ore: Colpito il clan di Brancaccio di Cosa nostra: gravissime le accuse, ecco tutti i dettagli

Mafia : Palermo - Morra e Tartaglia ricordano strage Ciaculli : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Il Presidente della Commissione AntiMafia Nicola Morra e Roberto Tartaglia, magistrato e consulente della Commissione parlamentare, ricorderanno il prossimo 30 giugno la strage di Ciaculli a Palermo, in cui persero la vita quattro carabinieri, due uomini dell'Esercito

Mafia : Palermo - confiscati beni per 1 - 6 milioni a boss (2) : (AdnKronos) - Quest’ultimo in più occasioni "manifestava espressamente sia la destinazione delle somme al padre sia la regia di questi in ordine alle questioni salienti afferenti alla gestione di detti immobili, permettendo di rilevare tipiche manifestazioni dell’animus del proprietario (come l’inte

Mafia : Palermo - confiscati beni per 1 - 6 milioni a boss : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - beni per un valore che supera 1,6 milioni di euro sono stati confiscati dai Carabinieri del Ros di Palermo al boss mafioso Ignazio Pullarà di San Giuseppe Jato (Palermo), ritenuto dagli inquirenti "esponente di assoluto spessore della famiglia mafiosa di Palermo-Santa

Mafia - concluso commissariamento Sala Bingo Palermo : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - Conclusa positivamente la gestione commissariale straordinaria prefettizia della Kursaal srl. di via Amari che gestiva a Palermo il gioco del Bingo, raggiunta tre anni fa da interdittiva antiMafia dichiarata legittima dal giudice amministrativo. "In questi anni salvagu

Mafia : conclusa gestione commissariale sala Bingo Palermo - Prefetto 'Salvati 35 posti lavoro' (2) : (AdnKronos) - "Esprimo la mia soddisfazione per la positiva gestione di una complessa e travagliata vicenda iniziata tre anni orsono, che ha reso possibile sottrarre l’esercizio del gioco del Bingo intestato a Kursaal ad accertati interessi di un pericoloso contesto mafioso, garantendo nel contempo

Mafia : Palermo - chiesto oltre un secolo e mezzo di carcere per clan Messina Denaro : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - oltre un secolo e mezzo di carcere è stato chiesto, al termine della requisitoria fiume, dalla Dda di Palermo per 14 imputati, considerati boss e gregari della Mafia vicini al clan del latitante Matteo Messina Denaro, coinvolti nell'operazione antiMafia 'Annozero'. Il p

Operazione antiMafia in provincia di Palermo - scoperte estorsioni e giri di spaccio : E’ in corso, dalle prime luci dell’alba, a Palermo e in provincia, una vasta Operazione antimafia condotta dalla Polizia di Stato volta a disarticolare i vertici della famiglia mafiosa di Carini. I poliziotti della Squadra Mobile palermitana, in esecuzione di un’ Ordinanza di applicazione di Misure Cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo, hanno tratto in arresto 9 persone che dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di ...

