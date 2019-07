Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani Foto e dedica d' amore | ' Un uomo raro'

Maddalena Corvaglia ad Alessandro Viani : “Mi hai capito nel momento più buio della mia vita” : Maddalena Corvaglia non ama esternare i suoi sentimenti sui social. Per il fidanzato Alessandro Viani, però, ha voluto fare uno strappo alla regola. La showgirl ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono con lui, accompagnandoli con una tenera dedica: "In un brutto momento buio della vita ho incontrato una bella persona che sa aspettare, capire, supportare e sopportare".Continua a leggere

Escile! Il vestino di Maddalena Corvaglia è troppo stretto : L’estate è partita alla grande, scatti bollenti e corpi in mostra. L’ultima a far parlare di sé è Maddalena Corvaglia. La foto è scattata dall’alto e questa particolare prospettiva mette bene in risalto il suo décolleté che sembra quasi fuoriuscire dal vestitino verde fluo che indossa. La foto è poi resa super sexy dai capelli bagnati lasciati liberi. Maddalena poi ha anche posto un quesito ai suoi follower: «Fruttata o raffinata? Che fragranza ...

Sembri una trans! Il look di Maddalena Corvaglia scatena gli hater : Maddalena Corvaglia è un’altra vip attivissima su Instagram. Condivide spesso coi suoi fan (sono più di un milione) scatti del suo quotidiano. Foto bellissime, in cui si mostra in tutta la sua bellezza, selfie con l’amica ed ex collega Elisabetta Canalis, video e immagini della figlia o di lavoro. Ma l’ultimo selfie ha catturato l’attenzione dei suoi follower. Questa volta, però, non c’entrano le pose sexy e il fisico sensuale. L’ex velina ...

Sembri Alda D'Eusanio! Maddalena Corvaglia diventa mora : L’ex velina bionda di Striscia la Notizia ha pubblicato un post sui social dove si mostra con una parrucca mora. L’opinione dei suoi follower sul momentaneo cambiamento è esilarante e lei si diverte. Maddalena Corvaglia ha catturato l’attenzione dei suoi fan ancora una volta. Stavolta, però, le pose sexy e il fisico sensuale non c’entrano niente. L’ex velina bionda ha attirato l’interesse dei suoi follower pubblicando una ...

Il Burlesque rivisitato! La foto sexy di Maddalena Corvaglia infiamma i fan : Maddalena Corvaglia non smette mai di stupire i suoi fan, questa volta lo fa con una foto in topless esagerata. La ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso una foto in cui ricorda i momenti in cui compariva in televisione: "Oddio che ricordi!! Il Burlesque rivisitato …. in chiave Corvaglia! #sipuofare#memories Vi adoro." La didascalia della foto richiama infatti ad un momento passato in cui la Corvaglia si esibiva in chiave sexy e ...