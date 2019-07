MACHETE MIXTAPE 4 Salmo e la sua crew di nuovo sulla scena I fan | Disco

MACHETE MIXTAPE 4 : potrebbero esserci altri brani oltre ai 18 della tracklist : Si avvicina il 5 luglio, giorno previsto per l'uscita dell'attesissimo Machete Mixtape volume 4, quarto capitolo dell'ormai storica saga di Mixtape del Machete Crew. Al progetto, come di consuetudine, prenderanno parte anche tanti top player del rap italiano non appartenenti al collettivo, come ad esempio Marracash e Fabri Fibra, ma anche la rivelazione dello street rap italiano nel 2019, Massimo Pericolo. Inutile dire che le aspettative dei ...

Salmo annuncia l'uscita del disco "MACHETE MIXTAPE 4" con Fabri Fibra - Ghali - Tedua e molti altri : In arrivo il 5 luglio

