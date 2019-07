Luigi Di Maio vuole eliminare la Coca Cola dai distributori a scuola | “Meglio un succo

Luigi Di Maio - pace con Alessandro Di Battista per affondare Roberto Fico? Indiscreto M5s : Meglio averlo per amico che come nemico. E così Luigi Di Maio preferisce fare di Alessandro Di Battista un suo sostenitore. Il motivo, però sarebbe un altro. Il vicepremier sa benissimo di non poter sopravvivere all'avanzata del suo più acerrimo avversario: Roberto Fico. Trovare una sponda nel più p

Luigi Di Maio e M5s - complotto contro Matteo Salvini : asse con la magistratura per farlo fuori : La rabbia di Matteo Salvini contro il gip di Agrigento, che ha deciso di lasciare libera Carola Rackete, è un sentimento che dura tutto il giorno. A più riprese il ministro dell' Interno tuona contro la magistratura: «Nessuno mi toglie dalla testa che sia una sentenza politica. La scarcerazione di u

Luigi Di Maio e Salvini - sarà crisi. Carelli a Bechis - cosa sa sul governo : "La tentazione di monetizzare" : La crisi ci sarà ma non subito. Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24 e deputato del Movimento Stelle, sale sull'auto di Franco Bechis e svela cosa accadrà al governo di Lega e M5s. Superato lo scoglio della procedura d'infrazione e incassati i numeri positivi dell'Istat sulla occupazione, spiega

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - nomine Ue e rimpasto di governo : "Concorrenza all'Italia" - nome a sorpresa : "Siamo riusciti a portare a casa una casella importantissima come quella del commissario Ue alla Concorrenza". La combina grossa, Luigi Di Maio. Su Facebook il leader M5s e vicepremier "brucia" tutti, alleati compresi, che nella partita delle nomine Ue, ancora in corso, all'Italia andrà "un ruolo fo

Perché Luigi Di Maio non vuole saperne nulla di Olimpiadi : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso una striscia dedicata alla politia dalla matita di Marco "Makkox" D'Ambrosio

Alessandro Di Battista - i fedelissimi di Luigi Di Maio : "Ha un figlio - vada a lavorare" : L'entourage di Luigi Di Maio racconta la crociata del vicepremier grillino contro l'ormai ex amico Alessandro Di Battista. Fonti interne al Movimento parlano di un celeberrimo personaggio cinematografico della commedia italiana a cui spesso viene paragonato Dibba. Si tratta - riferisce Augusto Minzo

Matteo Salvini - retroscena-CdM : "Perché Luigi Di Maio ha disertato" - un gravissimo sospetto : Matteo Salvini è fuggito in anticipo dal Consiglio dei Ministri tenutosi lunedì primo luglio. All'incontro il grande assente è stato però Luigi Di Maio, che sembra aver fatto infuriare il ministro dell'Interno più del dovuto. L'appuntamento sarebbe stato non solo uno scontro formale tra i due alleat

Luigi Di Maio : “Con Salvini non c’è alcun problema - ma Lega ci sostenga su Autostrade” : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo aver disertato il Cdm di ieri e aver provocato Salvini in un video su Facebook, chiarisce: "Avevo avvertito della mia assenza (al Cdm, ndr) Non c'è alcun problema con Salvini. Ho semplicemente detto che mi dispiace il silenzio della Lega perché mi aspetto sostegno su questo tema".Continua a leggere

Sea Watch invitata dal M5s alla Camera - l'ira di Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : Il Movimento 5 stelle ha deciso di invitare mercoledì 3 luglio la ong tedesca Sea Watch alla Camera per una audizione davanti alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia nell'ambito dell'esame del decreto Sicurezza bis scatenando l'ira della Lega e di Matteo Salvini. Il sottosegretario al min

I grillini perdono pezzi : Luigi Di Maio caccia Veronica Giannone e Gloria Vizzini : Il grillismo è obbedienza cieca al capo? Pare di si in base alle ultime espulsioni. Veronica Giannone e Gloria Vizzini

Luigi Di Maio pronto a "far fuori" Max Bugani - l'uomo di Casaleggio che sostiene Di Battista : Luigi Di Maio si sente assediato. Prima Alessandro Di Battista poi Roberto Fico. Dopo la pubblicazione del libro Politicamente scorretto di Dibba, che ha creato parecchio scontento interno al Movimento, ora ci si mette anche il presidente della Camera. Il 19 giugno scorso Fico ha mandato una dura le

Le accuse di Salvini contro Luigi Di Maio e abbandona la riunione : Nervi tesi ancora una volta all’interno del Governo, Matteo Salvini attacca e accusa l’alleato Luigi Di Maio Doveva essere un tranquillo consiglio dei ministri per mettere a punto la correzione di bilancio, per scongiurare la procedura di infrazione. Alla fine il via libera sull’assestamento di bilancio è arrivato. Ma intanto è scoppiato il caso Autostrade. Con Matteo … Continue reading Le accuse di Salvini contro Luigi ...

Matteo Salvini lascia il Cdm in anticipo : "Luigi Di Maio mi attacca su Autostrade e poi diserta l'incontro" : Il governo è ancora in crisi. Il vice premier Matteo Salvini ha lasciato in anticipo Palazzo Chigi dove è in corso il Consiglio dei ministri per approvare la legge di assestamento dei conti e scongiurare la procedura europea. "Non ne sapevo nulla, mi attacca su Autostrade e poi diserta il Cdm" avreb

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la voce prima del Cdm : il "tesoretto" da 7 miliardi per evitare l'infrazione : Con un giorno di ritardo rispetto alla normativa, il consiglio dei ministri varerà oggi, lunedì primo luglio, l'assestamento di Bilancio. Il primo trimestre - riferisce da settimane Giovanni Tria, ministro dell'Economia, sembra essere andato meglio del previsto. Previsioni che fanno pensare alla pos