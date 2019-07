Los Angeles Lakers a un passo da Kawhi Leonard | crollano le quote | una squadra mostruosa?

Terremoto California : sisma magnitudo 6.4/ Video : paura a Los Angeles e Las Vegas : Terremoto in California: forte sisma di magnitudo 6.4. Video scossa: paura a Los Angeles e Las Vegas, le testimonianze anche sui social.

California - terremoto di magnitudo 6.4. Epicentro a 240 km a sud di Los Angeles : Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la California meridionale. Secondo l’Us Geological Survey l’Epicentro si trova nella zona di Searles Valley, a 240 chilometri a sud di Los Angeles e la sua profondità stimata a 8,7 km. Il sisma è stato avvertito nella metropoli Californiana dove gli edifici hanno tremato per diversi secondi. Alla prima scossa sono seguite altre quattro scosse di assestamento di magnitudo tra 3.5 e 4.7. Al momento non ...

Forte scossa di terremoto nel cuore della California - avvertita a Los Angeles [LIVE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato nella California centrale alle 17:33:53 UTC (19:33:53 ora italiana, 10:33:53 ora locale, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è stata chiaramente avvertita a Los Angeles. L’epicentro è stato localizzato nell’area di Ridgecrest, a circa 250 km a nord di Los Angeles. Non si hanno al momento informazioni su possibili vittime ...

Pronostico Los Angeles Galaxy Vs Toronto - Mls 05-07-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Los Angeles Galaxy – Toronto, Mls, 18^ Giornata, Venerdì 5 Luglio 2019 ore 04.30LOS Angeles Galaxy / Toronto / MLS / Analisi – Al StubHub Center, i Los Angeles Galaxy vogliono tornare a correre dopo il brutto 3-0 subito sul campo dei San Jose Earthquakes, ospitando sul proprio campo nella gara valida per la diciottesima giornata di Mls i Toronto, reduci da un ottimo punto sul campo del DC United, ma che ha ...

Tragedia in MLB – Trovato morto Tyler Skaggs - lanciatore dei Los Angeles Angels : misteriose le cause del decesso : Trovato morto, in circostanze ancora da chiarire, il lanciatore dei Los Angeles Angels Tyler Skaggs: il ragazzo aveva solo 27 anni e pochi giorni fa aveva giocato l’ultima partita Una pessima notizia per tutti i fan del baseball americano. Nelle ultime ore è stato Trovato morto Tyler Skaggs, lanciatore mancino dei Los Angeles Angels. Ancora misteriose le cause del decesso, in merito al quale il team losangelino non si è ancora espresso. ...

Tyler Skaggs - lanciatore della squadra di baseball dei Los Angeles Angels - è stato trovato morto nella sua stanza di albergo in Texas : Tyler Skaggs, 27enne lanciatore della squadra di baseball dei Los Angeles Angels, è stato trovato morto nella sua stanza di albergo vicino a Dallas, in Texas, dove si trovava per una partita contro i Texas Rangers. Skaggs, che giocava nel campionato

Pronostico San Jose Earthquakes Vs Los Angeles Galaxy - Mls 30-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi San Jose Earthquakes – Los Angeles Galaxy, Mls, 17^ Giornata, Domenica 30 Giugno 2019 ore 04.00SAN Jose Earthquakes / LOS Angeles Galaxy / MLS / Analisi – Allo Stanford Stadium, sfida ad alta quota tra San Jose Earthquakes e Los Angeles Galaxy, gara valida per la diciassettesima giornata di Mls. I padroni di casa vogliono mantenere la zona playoff, mentre gli ospiti continuano ad inseguire il primo posto, ...