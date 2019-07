Lo skipper italiano Rocco Acocella è scomparso nel mar dei Caraibi

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) Un giovanesalernitano,nel mar deimentre effettuava una traversata in solitaria sulla sua imbarcazione. Il 32enne è salpato con un trimarano da Saint Martin, nelle Antille francesi, il 17 giugno. Doveva arrivare tra il 28 e il 29 giugno nel porto colombiano di Barranquilla. Da lì doveva raggiungere l’Ecuador e fare da guida a un gruppo di giovani turisti per conto di un tour operator internazionale.L’allarme è stato lanciato quandonon si è presentato in aeroporto e non è arrivato in Ecuador, in quel momento sono subito state allertate le autorità competenti, tra le quali la Farnesina.è una guida molto richiesta dalle compagnie turistiche di tutto il mondo. In passato è stato anche attivista Greenpeace ed è molto sensibile ai temi ...

