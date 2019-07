LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 5 luglio | Italia protagonista nel nuoto

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE15.02 TIRO A VOLO – L’attenzione si sposta sulla finale del trap femminile dove è impegnata l’azzurra Fiammetta Rossi, seconda in qualificazione 14.58 TIRO A SEGNO – Medaglia d’oro per il sudcoreano Park, argento al cinese Zhang e bronzo all’iraniano Poorhosseini, come già detto Di Martino chiude al quinto posto con qualche rimpianto 14.57 SCHERMA – Eliminazione anche per Federico Vismara nei quarti di finale della spada maschile, l’azzurro fermato ad un passo dalla zona medaglie da parte del russo Gusev con il risultato di 15-14 14.55 BASKET FEMMINILE – Portogallo sconfigge Russia per 75-54 nel torneo femminile 14.54 TUFFI – Nel frattempo è cominciata anche la finale del sincro dalla piattaforma maschile, gara nella quale non è presente la ...

