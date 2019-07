LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Fiammetta Rossi d’argento nella finale del trap femminile. Bene le fiorettiste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 17.07 TUFFI – Dopo la prima rotazione Italia ultima con 41.40, in testa Cina e Messico con 48.60, poi la Russia a 48 17.03 TIRO A VOLO – Dopo sei piattelli della finale del trap maschile in testa lo slovacco Marinov, il finlandese Kopra e lo slovacco Carmona 16.57 SCHERMA – Fioretto femminile, Erica Cipressa approda agli ottavi di finale ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Fiammetta Rossi conquista l’argento nella finale del trap femminile. Bene le fiorettiste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16.28 GINNASTICA ARTISTICA – Peccato per Lara Mori, caduta al termine della diagonale nel corpo libero, si piazza in ottava posizione provvisoria con 11.800 16.25 GINNASTICA ARTISTICA – Fantastica Carlotta Ferlito che vola in testa alla classifica del corpo libero con 13.200 16.23 RUGBY A 7 – Sudafrica batte Argentina 33-12. 16.20 PALLANUOTO ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Fiammetta Rossi conquista l’argento nella finale del trap femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.47 TIRO A VOLO – ARGENTOOOOOO Fiammetta Rossi!!! L’azzurra (35/50) è stata battuta da Wan-Yu (39/50) 15.40 TIRO A VOLO – Eliminata la Rybekova, arrivano al testa a testa finale Fiammetta Rossi (29/40) e Wan-Yu (32/40). 15.38 TUFFI – Dopo la quinta serie in testa la coppia cinese 350.52, seguita dalla coppia messicana 314.70, in terza ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel nuoto - Fiammetta Rossi in lotta per la medaglia nella finale del trap femminile. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.40 TIRO A VOLO – Eliminata la Rybekova, arrivano al testa a testa finale Fiammetta Rossi (29/40) e Wan-Yu (32/40) 15.38 TUFFI – Dopo la quinta serie in testa la coppia cinese 350.52, seguita dalla coppia messicana 314.70, in terza posizione la Russia 307.23. 15.35 TIRO A VOLO – finale combattutissima, con Wan-Yu (28/35) in testa seguita da ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel nuoto - Rossi in finale nel trap femminile. Di Martino quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.28 TIRO A VOLO – Qualche problema tecnico nel meccanismo di uscita dei piattelli ha costretto ad una pausa nella finale del trap femminile 15.26 TUFFI – Dopo la quarta rotazione la situazione in testa alla classifica è la seguente: Cina (268.38), Messico (243.66), Canada (234.60) 15.22 TIRO A VOLO – Prosegue il cammino praticamente ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel nuoto - attesa per le fiorettiste. Di Martino quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.02 TIRO A VOLO – L’attenzione si sposta sulla finale del trap femminile dove è impegnata l’azzurra Fiammetta Rossi, seconda in qualificazione 14.58 TIRO A SEGNO – Medaglia d’oro per il sudcoreano Park, argento al cinese Zhang e bronzo all’iraniano Poorhosseini, come già detto Di Martino chiude al quinto posto con qualche ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel nuoto e nella scherma. Di Martino quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 14.52 TIRO A SEGNO – Si conclude con un quinto posto la finale della pistola 10m per Dario Di Martino, un peccato considerata l’eccellente partenza 14.50 BASKET – Netto successo della Finlandia sulla Cina per 105-65 sempre nel torneo maschile 14.47 TIRO A SEGNO – Di Martino (137.8) si trova in quinta posizione, ma il podio non è lontano. ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - ottima Italia nel nuoto e nella scherma. Tante medaglie in arrivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DELLE Universiadi 13.19 TIRO A VOLO – Simone D’Ambrosio resta fuori dalla finale del trap maschile per un solo piattello. Questa la classifica finale delle qualificazioni. 1 YANG KUN-PI TPE 122 2 MARINOV FILIP SVK 121 3 VERETIN VIKTOR RUS 120 3 KOPRA VILI FIN 120 3 DROBNY ADRIAN SVK 120 6 CARMONA TIRADO ESP 119 7 D’AMBROSIO SIMONE ITA 118 8 ANASTASIOU PETROS CYP ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Bene l’Italnuoto nelle batterie. Azzurri ko nel rugby a 7 - Di Martino in finale nel tiro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 12.46 JUDO – Scattate le gare per quattro categorie di peso: 57 e 63 kg femminili e 73 ed 8 kg maschili. Sette gli Azzurri un gara. 12.38 GINNASTICA ARTISTICA – Al termine della prima suddivisione femminile è in testa l’ucraina Yana Fedorova con 49.750. Nella terza suddivisione saranno in gara le tre azzurre Martina Rizzelli, Lara Mori e ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Bene l’Italnuoto nelle batterie. Azzurri ko nel rugby - Di Martino in finale nel tiro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 12.27 tiro A SEGNO – Dario Di Martino di qualifica alla finale di oggi pomeriggio della pistola 10m uomini. L’azzurro entra con l’ottavo e ultimo punteggio disponibile: 573 12.20 BASKET – Finali gare femminili: Australia-Cina 90-86, Messico-Taipei 55-76, Ungheria-Ucraina 63-48 12.18 NUOTO – Ci sono due italiani in finale nei 1500 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Italia a caccia del primo oro. Ciampi - Di Cola - Fangio e Foffi avanti nel nuoto. Azzurri ko nel rugby : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 10.40 rugby A 7 – L’Italia perde nettamente 17-0 al debutto contro il Giappone 10.37 NUOTO – Janecek Repubblica ceca) in testa alla graduatoria delle batterie dei 200 misti uomini con 2’03″78 10.25 NUOTO – Doppia qualificazione anche nei 100 rana per l’Italia alle semifinali: Francesca Fangio chiude con il decimo tempo ...